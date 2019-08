Zašita v spomin umrlih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Pickbox NOW

Foto: Pickbox NOW

V videoteko Pickbox NOW sta prispeli prvi dve sezoni vrhunske znanstvenofantastične kriminalne serije Po sledeh spomina (Stitchers). Ta bo verjetno všeč tudi gledalcem, ki niso največji ljubitelji znanstvene fantastike, saj je polna humorja, drame, romantike in skrivnosti.

V središču zgodbe je Kirsten Clark (Emma Ishta) – ženska, ki so jo sprejeli v vladno agencijo, da bi jo "zašili" v ume pred kratkim umrlih ljudi ter tako raziskali umore in skrivnosti, ki bi sicer ostali nerazrešeni.

Zanimiva zgodba, napredna tehnologija, humor, inteligenca, vrhunski liki in izvrstni igralci bodo poskrbeli, da bodo ob seriji Po sledeh spomina uživali vsi, ne le strastni ljubitelji znanstvene fantastike. Kirsten trpi za izmišljeno motnjo, poimenovano temporalna displazija. To je stanje, ki ji onemogoča dojemanje minevanja časa.



Je izjemno inteligentna, vendar zaradi svojega stanja družbeno neprilagojena. Težko stke čustvene vezi in ni sposobna prepoznati družbeno sprejemljivega vedenja.

Glavni junakinji pomagata vrhunski nevroznanstvenik dr. Cameron Goodkin (Kyle Harris) in sposobna tajna operativka Maggie Baptiste (Salli Richardson-Whitfield), v skrivnostnem programu pa sodelujeta še inženir bioelektrike Linus Ahluwalia (Ritesh Rajan) ter Kirstenina sostanovalka in študentka informatike Camille (Allison Scagliotti).

Prvi sezoni serije sta na voljo v videoteki Pickbox NOW na televiziji Telekoma Slovenije.

Promocijski video serije Po sledeh spomina: