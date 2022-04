Zaradi klofute noče nihče več snemati z Willom Smithom

Klofuta, ki jo je igralec Will Smith na Oskarjih prisolil komiku Chrisu Rocku, je v javnosti naletela na različne odzive, nekateri so stopili na stran enega, drugi na stran drugega, spet tretji so prepričani, da je bil celoten incident zaigran.

Filmska industrija pa se je, kot kaže, odločila enoglasno – proti Smithu. Tako Netflix kot Sony sta po poročanju ameriških medijev preklicala filmska projekta, ki sta ju načrtovala s Smithom. Sony je tako ustavil priprave na snemanje četrtega dela franšize Podli fantje (Bad Boys), Netflix pa se je odpovedal snemanju filma Fast and Loose, v katerem je imel Smith glavno vlogo.

Ob tem naj bi Sony in Netflix zaustavila še vrsto drugih filmskih projektov, ki sta ju načrtovala s Smithom, poroča spletni tabloid TMZ.

Kaj bo s filmom, ki so ga že posneli, storil Apple?

Medtem pa so se v škripcih znašli pri Applu, kjer so s Smithom za njihovo pretočno platformo Apple+ posneli film Emancipation, zgodbo o sužnju, ki je pobegnil s plantaže v Louisiani. Film je že praktično dokončan, do oskarjevskega incidenta pa so mnogi napovedovali, da bo Smithu prinesel še eno nominacijo. Medtem pa zdaj ni jasno, kaj bo Apple s tem filmom storil, saj datuma premiere še niso razkrili.

Smith je po incidentu izstopil iz Ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti. Foto: Reuters

Will Smith je sicer v petek sporočil, da izstopa iz Ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti zaradi svojega ravnanja na Oskarjih, ki je bilo po njegovih besedah "šokantno, boleče in neopravičljivo". Dodal je, da bo sprejel vse morebitne dodatne sankcije, ki bi jih lahko akademija sprejela.

"Seznam ljudi, ki sem jih prizadel, je dolg," je zapisal v javnem pismu, "na njem so Chris, njegova družina, veliko prijateljev in bližnjih, vsi, ki so bili na prireditvi, in gledalci doma. Izdal sem zaupanje akademije, preostale nominirance in zmagovalce pa oropal praznovanja njihovega izjemnega dela."