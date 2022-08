Zaradi govora so jo z žvižgi pospremili z odra, zdaj so se ji opravičili #video

Skoraj 50 let po tem, ko so jo izžvižgali na podelitvi oskarjev, ker je v imenu filmskega igralca Marlona Branda v znak protesta proti ravnanju filmske industrije z ameriškimi staroselci zavrnila oskarja, je igralka Sacheen Littlefeather dočakala opravičilo ameriške filmske akademije.

Leta 1973 je Sacheen Littlefeather, igralka in pripadnica staroselskega plemena Apačev na podelitvi oskarjev v imenu Marlona Branda zavrnila oskarja, ki ga je igralec dobil za vlogo Vita Corleoneja v Botru. Takrat je zbrano občinstvo osupnila s svojim govorom, v katerem je citirala Branda, ki je nagrado zavrnil zaradi negativne predstavitve ameriških staroselcev v filmu in splošnem odnosu ZDA do njih.

"Nocoj predstavljam Marlona Branda, ki me je prosil, naj vam povem, da te nagrade ne more sprejeti. Razlog za to je odnos do ameriških staroselcev v filmih," je dejala. Branda je namreč motilo, da so staroselce, takrat poimenovane Indijanci, v filmih prikazovali v negativni luči in kot popolne divjake.

Sacheen Littlefeather je takrat oder zapustila ob žvižgih in pozneje pogosto doživela sovražnosti zaradi tega govora. Prav tako je bila tarča govoric, da je vse skupaj le izkoristila, da bi pripomogla k dvigu svoje kariere, ali da v resnici sploh ni staroselka, poroča BBC.

Pozneje je razkrila tudi, da so morali posredovati, da je zvezda vestern filmov John Wayne na slovesnosti ni fizično napadel. Incident zdaj že primerjajo z napadom igralca Willa Smitha na komika Chrisa Rocka na letošnji slovesnosti ob podelitvi oskarjev.

Zdaj pa se je ameriška filmska akademija danes 75-letni Sacheen Littlefeather uradno opravičila za vse, kar je doživela. Kot so sporočili, je bil odziv, ki ga je bila tedaj deležna zaradi prebrane izjave, neupravičen in krivičen.

Sacheen Littlefeather leta 2010 Foto: Guliverimage/AP

"Čustveno breme, ki ste ga preživeli, in posledice na vašo kariero v naši industriji so nepopravljivi. Za pogum, ki ste ga pokazali, predolgo niste dobili priznanja. Za to se vam iskreno opravičujemo in vas iskreno občudujemo," so zapisali v pismu, ki so ga objavili pred napovedjo, da bo Sacheen Littlefeather prihodnji mesec imela govor v filmskem muzeju v Los Angelesu.

Muzej, ki so ga odprli lani septembra, se je zavezal, da se bo soočil s "problematično zgodovino" oskarjev, vključno z rasizmom.

"Kar zadeva opravičilo akademije meni osebno, smo staroselci zelo potrpežljivi ljudje − minilo je šele 50 let," je v odzivu dejala Sacheen Littlefeather, "glede tega moramo ves čas ohraniti smisel za humor. To je naša metoda preživetja."

