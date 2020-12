Za najnovejšo vlogo je močno shujšal - in končal v bolnišnici #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na vlogo v najnovejšem filmu se je George Clooney pripravljal tudi z drastičnim hujšanjem in si s tem "pridelal" vnetje trebušne slinavke, zaradi česar so ga morali odpeljati v bolnišnico.

Čez slaba dva tedna bo na Netflixu premiero doživel film The Midnight Sky, najnovejši izdelek Georgea Clooneyja. Ta je film produciral in režiral, zaigral pa je tudi v glavni vlogi. Upodobil je raziskovalca na Arktiki, ki ima neozdravljivega raka, in da bi ta lik nadvse prepričljivo upodobil, se je Clooney odločil drastično shujšati.

George Clooney in Caoilinn Springall v filmu The Midnight Sky. Foto: IMDb

Izgubil je več kot deset kilogramov, nato pa je le štiri dni pred predvidenim začetkom snemanja zaradi bolečin v trebuhu končal v bolnišnici. Tam so mu odkrili vnetje trebušne slinavke in trajalo je več tednov, da je okreval.

"Mislim, da sem hujšal prehitro in nisem pazil na svoje zdravje," je 59-letnik povedal za britanski tabloid Daily Mirror, "več tednov sem potreboval, da sem se počutil bolje. To je za režiserja še posebej težko, saj potrebuješ veliko energije, poleg tega smo snemali na ledeniku na Finskem, kar je bilo zelo zahtevno. Zagotovo pa je pomagalo pri prepričljivosti lika."

Izguba teže pa ni bila edina sprememba videza, za katero se je odločil - rasti si je pustil tudi bujno brado. "Zrasla mi je velika grda brada in moj sin je bil navdušen, ker je lahko v njej skrival razne stvari, ki sem jih odkril šele, ko sem prišel na delo. Denimo kakšno liziko," je razkril Clooney, "moja žena in hčerka pa sta bili veseli, ko brade ni bilo več. Pod tisto zmešnjavo je bilo težko najti moj obraz."