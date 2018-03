Weinsteinovo podjetje denar dolguje tudi Obamovi hčerki

Podjetje, ki ga je soustanovil zloglasni producent Harvey Weinstein, je prijavilo stečaj, ob tem pa je v javnost pricurljal seznam upnikov, ki jim Weinstein Company dolguje denar - od hollywoodskih zvezdnikov do javnih služb in celo hčerke nekdanjega ameriškega predsednika.

Malia Obama je v Weinsteinovem podjetju lani opravljala prakso. Foto: Getty Images

Obtožbe o spolnih zlorabah so podjetje oziroma studio Weinstein Company, ki sta ga soustanovila brata Bob in Harvey Weinstein, pahnile čez rob. Podjetje je bilo v finančnih težavah, še preden so obtožbe prišle v javnost, po tem pa so se umaknili tudi potencialni vlagatelji, ki bi ga lahko rešili.

Tako je podjetje v začetku tedna vložilo prošnjo za stečaj, spletni portal Deadline pa je objavil seznam vseh upnikov podjetja. Na 394 straneh dolgem seznamu so se znašli znani režiserji in igralci, kot so Quentin Tarantino, Michael Bay, Judi Dench, Daniel Radcliffe in Robert De Niro, pa tudi nekatera bolj nepričakovana imena.

Med upniki sta navedena tudi Boris Becker in že pokojni David Bowie. Foto: Getty Images

Tako so na njem že pokojni glasbenik David Bowie, pa nekdanji teniški as Boris Becker in celo Malia Obama, starejša hčerka nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame, ki je v Weinsteinovem podjetju lani delala kot praktikantka.

Med upniki so tudi newyorški gasilci in losangeleška policija ter manekenka in igralka Zoe Brock, ena od žensk, ki so Weinsteina obtožile spolnega napada, ob njih pa še vrsta podjetij iz filmske in TV-industrije - Netflix, Amazon Studios, CBS, ABC, NBC ...