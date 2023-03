Ali je Krik 6 vreden ogleda?

"Katera je tvoja najljubša grozljivka?" je slavno vprašanje, ki je sprožilo srhljivo dogajanje v filmu Krik leta 1996 in tudi v šestem delu junaki debatirajo o pomenu, smislu in naravi grozljivk – a hkrati film ponudi največ akcije, brutalnosti in umorov doslej.

Običajno velja, da z nadaljevanji grozljivke postajajo vse bolj klišejske, razvodenele in neumne. Če parafraziramo Hegla in Marxa – zgodba se začne ponavljati, prvič kot tragedija, drugič kot farsa. A dovolj filozofije, film se že sam tako poglobi v korenine in podmene grozljivke, da tukaj ni potrebe po tem. Krik 6 je namreč skoraj akcijski film, ki drži izjemen tempo skoraj do samega konca in ga je priporočljivo gledati brez kakršnihkoli pretenzij ali iskanja globljih pomenov, razen seveda tega, da poskušate dognati, kdo (vse?) je morilec.

Napovednik filma Krik 6 (Scream VI):

Krik 6 nadaljuje zgodbo prejšnjega dela, ki je pod naslovom Krik prišel v kina v začetku lanskega leta. Glavni junakinji sta polsestri Sam in Tara, ki sta se preselili v New York, kjer Tara študira, skupaj z njima pa sta prišla tudi njuna najboljša prijatelja, dvojčka Chad in Mindy. Vrne se tudi Gale Weathers, ki jo ponovno odigra Courteney Cox in se je tako pojavila v vseh filmih Krik, medtem ko Sidney Prescott (Neve Campbell), glavne igralke in poslednje preživele večine Krikov, tokrat ni nazaj, saj se ji ni uspelo pogoditi glede plačila.

Se pa vrne Kirby Reed v podobi Hayden Panettiere, ki je očitno preživela na videz smrtonosne rane v Kriku 4 in bi se morala vrniti že v prejšnjem filmu, a ustvarjalcem ni uspelo pravočasno vzpostaviti stika z igralko, ki si je po burnem aktivizmu (glej oskarjevski dokumentarec Skrivni zaliv/The Cove) in materinstvu vzela nekaj let premora od igralstva.

Kombinacija likov iz kar petih prejšnjih filmov bi lahko predstavljala težavo za sledenje zgodbi aktualnega nadaljevanja, saj se po skoraj treh desetletjih teh filmov tudi največji navdušenci ne spomnijo natančno, kdo je bil morilec, kdo žrtev in kdo je preživel, večina mlajših pa je prejšnje filme tako ali tako videla v naključnem vrstnem redu, ko so bili na TV-sporedu ali v knjižnicah pretočnikov.

No, če želite nadoknaditi, si lahko trenutno prve tri filme Krik ogledate na SkyShowtime, četrti in peti del pa sta na voljo za nakup ali izposojo prek Apple TV in Google Play. A za užitek ob ogledu aktualnega filma v kinu to ni nujno. Avtorji brez nepotrebnega nakladanja in puste ekspozicije razložijo razmerja med junaki in njihove navezave na prejšnje filme, prav tako kot ena od junakinj "tradicionalno" razloži pravila tovrstnega nadaljevanja – zdaj že franšize – ter verjetnosti posameznikov za preživetje.

Hiter tempo kričanja

Dogajanje je prvič postavljeno v povsem urbano velemestno okolje, kar ustvarjalci izkoristijo za dvig napetosti, sploh v scenah z množicami. Najbolj vpadljiva – in najbolje izvedena – je scena na podzemni železnici, ki jo prikaže že napovednik, saj skozi kombinacijo gneče, množice srhljivih in slovitih mask noči čarovnic in utripajoče luči v tunelu pospeši tempo in pripravi gledalca do tega, da besno išče najmanjše podrobnosti med poplavo simbolov groze, ki so po vsaki osvetlitvi videti bolj zlovešči.

Scene, v katerih junaki bežijo pred zamaskiranim morilcem oziroma se borijo proti njemu, so tudi sicer zelo dobro posnete – kljub temu, da je ves čas jasno, kje se kdo nahaja v prostoru (osnova akcijskih scen, kjer tudi največji režiserji pogosto zatajijo), morilec vedno skoči iz nepričakovane (ne pa neverjetne) smeri.

Zgodba se poigrava z motivi, ki so jih naslavljali že nekateri prejšnji filmi, vendar vse do konca na docela svež način. Tako med osumljence postavi tudi Gale Weathers (Kaj pa, če pogreša slavo?) in Kirby Reed (Kaj pa, če je zaradi travme postala morilka?) ter seveda glavno junakinjo Sam, ki bi kot hčerka Billyja Loomisa, morilca iz prvega filma, seveda lahko prevzela štafeto. Še več, Sam celo zaupa terapevtu, da je ob uboju morilca iz prejšnjega filma, ki je sicer bil v samoobrambi in za zaščito polsestre, začutila ugodje in navdušenje. Ob mnogih tovrstnih zanimivih nastavkih in ponovno neverjetnemu preobratu med tradicionalno šokantnim prvim ubojem je končno razkritje kar preveč predvidljivo in suhoparno, sledi pa mu še povsem predolg in nepotrebno razvlečen morilčev nagovor.

Ali je Krik 6 vreden ogleda?

Tudi z grenkim priokusom končnega obračuna film navduši z neutrudnim tempom in energičnimi junaki, ki jih ne upeha niti na videz neustavljivi morilec. Presenetljivo svež ostane tudi celoten postmoderni "metavpogled" v grozljivke z junaki, ki se zavedajo, v kakšni situaciji so se znašli, in se trudijo najti rešitev skozi premlevanje kultnih uspešnic in strategij, ki so v njih rešile junake. Čeprav smo prišli že do šestega filma, se ta pristop še ni izpridil, film pa skozenj poleg zabave ponudi tudi osnovno filmofilsko izobrazbo ter kopico napotkov za nadaljnje kričeče užitke ob grozljivkah.

Krik 6 (Scream VI)



Režija: Matt Bettinelli-Olpin in Tyler Gillett



Igrajo: Melissa Barrera, Jenna Ortega, Courteney Cox, Jasmin Savoy Brown, Hayden Panettiere.



Žanr: Grozljivka



