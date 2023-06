Stripovska ZF-pustolovščina z divjo akcijo in poplavo Batmanov je zaključna salva filmskega vesolja junakov založbe DC, preden bomo čez dve leti dobili povsem novega Supermana. Flash je eden njihovih boljših stripovskih filmov zadnjih let, z inovativno akcijo in odlično igro, a ima to smolo, da je z zgodbo o večvesolju prišel v kina isti mesec kot Spider-Man: Potovanje skozi Spider-svet.

Pravzaprav je prihod Flasha v kino skoraj mali čudež, saj gre za film, ki ga studio napoveduje že skoraj desetletje. V tem času je doživel vrsto menjav režiserjev in scenaristov ter na koncu še serijo obtožb in ovadb glavnega igralca Ezre Millerja, ki so vključevale vse od žalitev do fizičnih napadov in celo ugrabitve. Po nekaterih navedbah naj bi Miller celo imel neke vrste kult in trdil, da je novi Jezus. Lani jeseni je priznal krivdo za večino obtožb, se opravičil in povedal, da ima težave z duševnim zdravjem, ki se jih bo potrudil razrešiti, nato pa se je bolj ali manj umaknil iz javnosti.

Poglejte napovednik:

Dvojni Flash

Čeprav je studio Warner Bros. v sklopu vsesplošnega zniževanja stroškov medtem zavrgel že posneti film o Batgirl, je vztrajal s Flashem, saj naj bi odzivi na internih projekcijah kazali, da bo Flash njihov najbolje sprejet stripovski film po Vitezu teme. Legendarni film Christopherja Nolana iz leta 2008 še danes velja za najboljšo zgodbo o Batmanu, upodobitev Jokerja, za katero je Heath Ledger posmrtno prejel oskarja, pa je res presežek. No, Flash je dober film, a Vitez teme je podobno nehvaležna primerjava kot prej Spider-Man. Sta si pa filma podobna v osredotočenosti na zgodbo in glavnega junaka ter prikazu akcije, ki je namenjena zgodbi in ni primarno v vlogi estetike, kar lahko očitamo filmom Zacka Snyderja (Batman proti Supermanu, 4-urna Liga pravičnih).

Dvojni Flash tempo in akcija Foto: Blitz Film & Video Distribution

Pri tem je najbolj zanimivo, da se Flash pravzaprav poklopi s Snyderjevim Jeklenim možem, ki je prišel v kino pred natančno desetletjem. Zgodba Flasha namreč ponese v preteklost – in vzporedno resničnost –, kjer se ponovno odvrtijo dogodki iz Jeklenega moža, a s številnimi spremembami. Na začetku filma Flash oziroma Barry Allen kljub trudu ne najde primernih dokazov, da bi iz zapora spravil očeta, ki je po krivem obsojen umora njegove matere. Ko ugotovi, da ob res visoki hitrosti lahko potuje v času, se odloči spremeniti eno malenkost, ki bi lahko rešila življenje njegove matere, a ob vrnitvi ne prispe v sedanjost, temveč se znajde v preteklosti, in to v družbi 18-letnega samega sebe.

Vrnitev Viteza teme

Ezra Miller je odličen v dvojni vlogi Barryjev, pri čemer za najstniško različico svoj odrasel hiperaktivni lik dodatno potencira do meja prepričljivosti. Takrat pa se dogodki iz filma začnejo prekrivati s tistimi iz Jeklenega moža – na Zemljo prispe kriptonski general Zod, ki hoče zavzeti naš planet in uničiti človeštvo. Barry poskuša zbrati Ligo pravičnih, a ugotovi, da Aquaman in Čudežna ženska sploh ne obstajata, zato se oba Barryja odpravita za pomoč prosit Batmana. Kot so razkrili že vsi napovedniki, pa to ni "njegov" Batman v podobi Bena Afflecka, temveč ostareli junak, ki ga igra Michael Keaton. Ta je zaslovel kot Vitez teme v filmu Tima Burtona davnega leta 1989, a se vrne v polni formi.

Dolgo napovedovana Batmanova vrnitev Foto: Blitz Film & Video Distribution

Batman tudi razloži Barryju, da sprememba, ki jo je uvedel v času, ne vpliva le na prihodnost, temveč tudi na preteklost, zato so v tem svetu številne stvari precej drugačne. Ko se skupaj odpravijo iskat Supermana, da bi lahko ustavili Zoda, šele ugotovijo, kako zelo drugačne so, saj Kal-El sploh ni prispel na naš planet, temveč je tukaj njegova sestrična, Kara Zor-El oziroma Supergirl. Ko jo rešijo iz ujetništva, se uprejo Zodu, a bitka se razplete precej drugače od tiste v Jeklenem možu. Prva sprememba leti na pogoste kritike Jeklenega moža, namreč neznansko število kolateralnih žrtev v spopadu med Supermanom in Zodom. Tukaj se bitka odvija v puščavi, tako da ni rušenja nebotičnikov. Druge razlike so vezane na spremembe časovnice in razplet, tako da naj ostanejo skrivnost. Že napovedniki so namreč razkrili čisto preveč zgodbe, a številna presenečenja še zmeraj ostajajo.

Slovo Lige pravičnih

Vizualna podoba filma je sveža ter ponudi nekatere nove prijeme in perspektive, sploh ob Flashevi uporabi superhitrosti. Drugi junaki so mojstrsko vključeni v zgodbo ter izkoristijo vizualne in glasbene elemente iz njihovih zgodovin (npr. glasba iz filma Batman). Druga dobrodošla lastnost je humor, ki je zmeraj dovolj ločen od dramatičnih prizorov, da jih ne zbanalizira, hkrati pa poživi tempo in vzdušje filma. DC-jevi filmi so namreč imeli težave, da so bili bodisi pretirano resni (npr. Batman proti Supermanu) bodisi so bili skoraj otročje lahkotni (npr. Šazam), a Flashu uspe najti pravo vmesno pot. Pri humorju gre veliko zaslug dvojnemu Millerju, ki ga režiser odlično uravnoteži z bolj resnobno in tragično zgrajenimi liki Keatonovega Batmana in Supergirl v podobi Sashe Calle.

Supergirl se pridruži akciji. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ker je studio Warner Bros. pred kratkim napovedal, da vajeti stripovskih filmov DC-jevih junakov prevzema nova ekipa, ki jo bosta vodila režiser James Gunn in producent Peter Safran, je to slovo za Flasha v podobi Millerja, pa tudi za Affleckovega Batmana in Supermana v podobi Henryja Cavilla. Gunn se namreč že pripravlja na snemanje novega filma o Supermanu, vendar še ni izbral igralca, povedal je le, da želi nekoga mlajšega. Film bo dobila tudi Supergirl, vendar ni jasno, ali jo bo upodobila Sasha Calle, prav tako ni znana usoda Gal Gadot kot Čudežne ženske. Jason Momoa bo sicer konec leta še drugič zaplaval v filmu Aquaman in izgubljeno kraljestvo, a ni znano, ali se bo takrat poslovil od tega lika. Enako negotova je usoda Blue Beetla, novega junaka, katerega film pride v kino jeseni. Je pa potrjeno, da bomo prihodnje leto videli nadaljevanje Jokerja z Joaquinom Phoenixom, ki se mu bo pridružila Lady Gaga kot Harley Quinn, prav tako se pripravljajo na snemanje drugega filma o Batmanu z Robertom Pattinsonom v glavni vlogi.

Ali je film Flash vreden ogleda?

Vsekakor. Čeprav je na vključitev Keatonovega Batmana mogoče gledati kot na eksploatacijo nostalgije, lahko kot predstavnik ciljnega občinstva zatrdim, da deluje. Krasno ga je ponovno videti v vsej njegovi veličastnosti, skupaj z batmobilom, batletalom in preostalimi igračkami. Hkrati ga uspe režiserju ravno dovolj vključiti, da je relevanten in pomemben, ne da bi zasenčil podvojenega glavnega junaka. Millerjeva predstava je vsekakor ena boljših iz stripovskega sveta, in če bo igralcu uspelo spraviti svoje življenje v red, lahko upamo, da ga bomo še videli na velikem platnu. Morda čez mnogo let celo v vlogi mentorja kakšnemu mlademu superjunaku.

Humor je ključni del filma. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Flash (The Flash)



Režija: Andy Muschietti



Igrajo: Ezra Miller, Michael Keaton, Sasha Calle, Michael Shannon.



Žanr: ZF-pustolovščina



