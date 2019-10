Vrhunski filmi, ki vam bodo popestrili krompirjeve počitnice

Krompirjeve počitnice so lahko odlična priložnost za krajši pobeg na lepše ali pa tudi dober izgovor za sproščeno uživanje ob najljubših TV-vsebinah. Izpostavili smo nekaj tistih, ki vam bodo nedvomno popestrile prihajajoči teden. Naj vam pri tem samo namignemo: na svoj račun boste prišli predvsem vsi ljubitelji dobrih filmov in napetih športnih dvobojev.

Teden, ki je pred nami, bo filmsko zelo bogat in bo nedvomno razveselil še tako zahtevne filmofile.

Že v nedeljo si boste lahko ogledali Marvelovo uspešnico Doktor Strange z izvrstnim Benedictom Cumberbatchem v glavni vlogi. Fantazijski akcijski film ima na spletni strani IMDb oceno 7,5, nominiran pa je bil tudi za oskarja (v kategoriji posebnih učinkov). V filmu igrajo tudi Rachel McAdams, Mads Mikkelsen, Tilda Swinton in Chiwetel Ejiofor. Doktor Strange je eden najuspešnejših filmov studia Marvel, ki je navdušil tako občinstvo kot kritike, drugi del pa bo v kinematografe prišel leta 2021.

Prikupno Rachel McAdams pa si boste lahko ogledali tudi v filmu Skozi čas, kjer boste odkrivali brezčasnost prave ljubezni. Film je režiral Richard Curtis, znan po režiji uspešnic Pravzaprav ljubezen in Rock'n'Roll pirati, hkrati pa je tudi avtor scenarija za Notting Hill in Dnevnik Bridget Jones. Simpatična drama ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,8. Na sporedu bo že 25. 10. ob 20. uri.

Izpostavljamo tudi dramo Krive so zvezde, ki je posneta po knjižni uspešnici Johna Greena in ki prikazuje naključno srečanje dveh sorodnih duš, ki ob koncu prekratkega življenja doživita začetek neizmerne ljubezni.

Če se navdušujete nad zgodovinskimi zgodbami, ne zamudite filmskih uspešnic Elizabeta: Zlata doba in Einstein in Eddington ali pa se skozi serijo Katarina Velika spustite v škandalozno dogajanje Rusije v 18. stoletju.

Se boste veliko potepali? Boste izkoristili še zadnje jesenske sončne žarke za pobeg v naravo? Brez težav, če imate doma televizijo NEO, boste vedno pravočasno ujeli svojo najljubšo TV-vsebino. S funkcijo Ogled nazaj, ki vam omogoča, da si vsebine lahko ogledate do 7 dni nazaj. Več o tem, kaj vse vam omogoča NEO, si oglejte tukaj.

Poslastica za najmlajše

Najmlajši gledalci bodo nedvomno našli ogromno vsebin, ki jih bodo kratkočasile med počitnicami. Naj omenimo samo nekatere: Medvedek Pu in Slovon, Noč v muzeju, Kremenčkovi, Reševanje malega Nema, Muppetki na begu in Pri Addamsovih.

Foto: Walt Disney Pictures

Foto: Telekom Slovenije Brezskrbno pred TV-zasloni Da bo iskanje najboljših otroških vsebin še lažje in bolj pregledno, ima NEO pravo rešitev: Otroški park. Tukaj lahko na enem mestu najdete najbolj priljubljene risanke za vse starosti in okuse. Vsebine lahko izbirate tudi glede na starost otrok. Za več informacij obiščite spletno stran neo.io.

Za koga boste najbolj glasno navijali?

Konec tedna se bo odprla prva tradicionalna tekma v alpskem smučanju. V Soeldnu se bodo smučarji prvič v tej sezoni pomerili za veleslalomske stopničke.

Ljubljano pa bodo preplavili tekači in tako lovili nove rekorde na Volkswagen 24. Ljubljanskem maratonu.

Izpostavimo: Oglejte si maraton v živo Če ne boste del tekaške karavane, pa jih lahko podprete kot navijač. Oglejte si prenos v živo, ki se bo začel že ob 8:20 z Garmin tekom na 10 km, in nato še ob 10:25, ko se bodo skozi štart zagnali polmaratonci in maratonci. Televizija NEO vam omogoča še boljšo navijaško izkušnjo: oglejte si prenos maratona na TV-ju in če ne boste zdržali na domačem kavču, nadaljujte z ogledom na svoji mobilni napravi – tudi na primer na klopci v parku.

Napeto bo tudi na nogometnih zelenicah. V Prvi ligi Telekom Slovenije se nam obetajo zanimivi dvoboji: kdo bo boljši v bojih med Mariborom in Celjem ali med Rudarjem in Muro?

Na televizijske zaslone se vrača tudi prenos spektakularne lige NBA, kjer boste lahko spremljali košarkarske presežke treh Slovencev v elitni ameriški konkurenci.

Foto: Reuters

Ne zamudite tudi vročega dogajanja na parketu lige ABA in Eurocupa, konec tedna pa bo tudi v znamenju dirke za formulo 1.

Spoznajte skrivnosti sveta

Svoje znanje in splošno razgledanost pa lahko vadite ob uganjanju pravih odgovorov v kvizu Milijonar s Slavkom Bobovnikom. Kviz je na sporedu dvakrat na teden.

Če se med gledanjem televizije radi tudi izobražujete in radi pokukate v mistične in skrivnostnejše predele sveta, ne zamudite dokumentarcev Cena napredka, Evakuacija Zemlje, Armstrongovi posnetki in Kako je podnebje pisalo zgodovino.

V dokumentarni seriji Zakaj sovražimo režiserja Stevena Spielberga boste odkrivali razloge, ki človeka vodijo do najbolj destruktivnega čustva – sovraštva.