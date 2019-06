Vesele počitnice v videoteki DKino

Ob začetku poletnih počitnic smo v videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije pripravili izbor poletno obarvanih filmov za otroke in mladino, vanj pa smo vključili tudi animirane in igrane celovečerne uspešnice, ki so primerne za vso družino in se priležejo ob vsakem letnem času.

Vsi filmi vas čakajo v videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije (programsko mesto 5), zbrani v začasni kategoriji Vesele počitnice, za še več zanimivih filmov pa pobrskajte po katalogu videovsebin videoteke DKino.

POLETNI FILMI ZA OTROKE IN MLADINO

Spuži na suhem (The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water, 2015)

Po priljubljeni otroški seriji posneta komična pustolovščina, v kateri mora Spuži Kvadratnik združiti moči s smrtnim sovražnikom Planktonom, da bi rojstno Bikinsko Bistrico rešil pred uničenjem.

Pupijeva dogodivščina (SeeFood, 2011)

Ko krivolovci ukradejo desetine jajc morskega psa, se mladi predstavnik te vrste, Pupi, odloči rešiti svoje brate in sestre. Na pustolovščini vidi očarljive lepote in se sreča z velikimi nevarnostmi, pri njegovi nalogi pa mu pomaga najboljši prijatelj Julius. Film je sinhroniziran v slovenščino.

Samova pustolovščina: Skrivni prehod (Sammy's Adventures, 2010)

Življenjska zgodba morske želve, ki se je izvalila leta 1959 in v oceanih preživela 50 let, zaradi česar dobimo vpogled v to, v kolikšni meri človek vpliva na naš planet. Samo na epski pustolovščini išče izgubljeno ljubezen svojega življenja, ljubko želvico Lelo. Film je sinhroniziran v slovenščino.

Samova pustolovščina 2 (Sammy 2: Escape from Paradise, 2012)

V sinhroniziranem nadaljevanju filma Samova pustolovščina želvja prijatelja Rok in Samo pristaneta v ujetništvu. Njuna pogumna vnuka Jakec in Metka se tako podata na reševalno misijo, ki je polna nevarnosti in hkrati zanimivih avantur.

Gusarji: Tolpa posebnežev (The Pirates! Band of Misfits, 2012)

Gusarski kapitan in njegova amaterska posadka se v tekmovanju Pirata leta borijo s peklensko kraljico, rešijo mladega znanstvenika in imajo vselej pred očmi tisto, kar imajo gusarji najraje – pustolovščino.

Robinson Crusoe (Robinson Crusoe: The Wild Life, 2016)

To navdihujočo različico zgodbe o brodolomcu nezlomljivega duha, Robinsonu Crusoeju, nam pripoveduje njegov neprekosljivi ljubljenček, papagaj Torek. Film je sinhroniziran v slovenščino.

Alvin in veverički 3 (Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked, 2011)

Dave in veverički uživajo na luksuznem križarjenju, ko njihove počitnice doživijo nepričakovan preobrat, po katerem se znajdejo na neobljudenem otoku. Poiskati morajo pot nazaj v civilizacijo. V videoteki DKino si lahko ogledate tudi filma Alvin in veverički 2 (2009) ter Alvin in veverički: Velika alvintura (2015).

Rdeča želva (La tortue rouge, 2016)

Presunljiva, poetična animirana alegorija o večnem kroženju življenja, človekovi povezanosti z naravo ter globokih vezeh družine in ljubezni. Nominacija za oskarja za najboljši animirani celovečerec in posebna omemba žirije v canskem sklopu Posebni pogled.

Pesem morja (Song Of The Sea, 2014)

Ganljiva animirana pripoved, v kateri se mojstrsko prepletajo zgodbe iz irske in škotske mitologije z zgodbo sodobne družine, ki se spopada z izgubo mame. Nominacija za oskarja in nagrada Evropske filmske akademije za najboljši animirani film 2015.

Dnevnik nabritega mulca 3: Pasji dnevi (Diary of a Wimpy Kid: Dog Days, 2012)

Greg bi rad zadnje poletje pred osmim razredom preživel ob videoigrah, vendar se njegov oče odloči preživeti več časa z njim, zato se domisli načrta, pri katerem se pretvarja, da opravlja poletno delo v prestižnem krajevnem podeželskem klubu. V videoteki je na voljo celotna franšiza Dnevnik nabritega mulca.

Gremo mi po svoje (2010)

Mladinska komedija Mihe Hočevarja Gremo mi po svoje, drugi najbolj gledan slovenski film, se dogaja v taboru Zviti svizec v Posočju in prikazuje zabavne zaplete med otroki in odraslimi pod vodstvom starešine (Jurij Zrnec).

Gremo mi po svoje 2 (2013)

V nadaljevanju filma Mihe Hočevarja se kopica razposajenih najstnikov z Jurijem Zrnecem na čelu vrne v tabor Zviti svizec, znancem iz izvirnika pa se tokrat pridruži rod štajerskih tabornikov, ki jih vodi Šefe (Tadej Toš).

FILMSKE USPEŠNICE ZA VSO DRUŽINO

Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov (The Secret Life of Pets, 2016)

V živahnem manhattanskem bloku se dan resnično začne, ko bitja na dveh nogah odkorakajo v službo in šolo. Takrat se hišni ljubljenčki vseh vrst, kožuhov, barv, prog in perja zberejo, si izmenjujejo zabavne zgodbe o lastnikih in vadijo najbolj prikupne izraze, s katerimi bodo dobili več priboljškov.

Lego film (The LEGO Movie, 2014)

Priljubljene kockaste igrače se v celovečernem prvencu spopadejo z nepredstavljivo nevarnostjo, ki bi lahko za vedno uničila njihov svet. Rešitev najdejo v preprostem gradbincu Emmetu (glas mu je posodil Chris Pratt), ki ga po spletu nenavadnih naključij zamenjajo za zadnjega velikega mojstrskega sestavljavca.

Lego film 2 (The Lego Movie 2: The Second Part, 2019)

V težko pričakovanem nadaljevanju animirane uspešnice iz leta 2014 se morajo priljubljeni LEGO junaki spopasti z novo grožnjo, ko LEGO DUPLO osvajalci iz vesolja začnejo svoj uničevalski pohod, in preprečiti kataklizmo, poimenovano Armamagedon.

Deček, ki postane kralj (The Kid Who Would Be King, 2019)

Hvaljena predelava legende o kralju Arturju in vitezih okrogle mize prikazuje skupino otrok, ki se poda na epsko pustolovščino in spopade s srednjeveško grožnjo. Glavnega junaka igra Louis Ashbourne Serkis, sin slavnega igralca in režiserja Andyja Serkisa, starejšo različico čarovnika Merlina pa je upodobil Patrick Stewart.

Tintin in njegove pustolovščine: Samorogove skrivnosti (The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn, 2011)

Potopljena ladja menda skriva velikansko bogastvo, a se je drži starodavno prekletstvo. Tintin in njegov zvesti pasji tovariš gresta na lov na zaklad okrog sveta. Animirano akcijsko pustolovščino, ki temelji na istoimenski seriji stripov, je s pomočjo tehnike zajetja gibov posnel Steven Spielberg.

Minioni (Minions, 2015)

Simpatičnim rumenim bitjem Kevinu, Stuartu in Bobu se pridružimo. na poti okrog sveta. Simpatični rumeni pomagači, ki so v uspešnici Jaz, Baraba ukradli srca gledalcev po vsem svetu, med največjimi zlobneži iščejo novega gospodarja (ali gospodarico), da bi tako svoje rojake rešili pred izumrtjem.

Pan: Potovanje v deželo Nije (Pan, 2015)

Družinska domišljijska pustolovščina Joeja Wrighta nas popelje v fantastični svet gusarjev, bojevnikov in vil ter vam predstavi zgodbo o izvoru priljubljenega Petra Pana. Peter mora s pomočjo novih prijateljev poraziti brezsrčnega gusarja Črnobradca (Hugh Jackman), rešiti deželo Nije in odkriti svojo pravo usodo.

Mali šef (The Boss Baby, 2017)

Mali šef (The Boss Baby, 2017)

