Velika filmografija EU

V tokratnem izboru boste našli celovečerce velikanov evropskega filma in številne zmagovalce najprestižnejših filmskih festivalov. Če boste v teh dneh na malih zaslonih zasledili kakšen film iz katere od manjkajočih držav EU, vas vabimo, da to napišete v komentarju.

Dan Evrope obeležujemo 9. maja. Na ta dan je leta 1950 tedanji zunanji minister Francije Robert Schuman predstavil po njem poimenovano Schumanovo deklaracijo. Z njo je bila ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo, leta 1958 pa po njenem zgledu še Evropska gospodarska skupnost, predhodnica današnje EU.

Avstrija: Srečen konec (2017)

Dvakratni prejemnik zlate palme Michael Haneke (Ljubezen, Beli trak) se po petletnem premoru vrača z mračno farso o slepoti in brezbrižnosti srednjega razreda. Nominacija za zlato palmo in dve nagradi evropske filmske akademije – za najboljšo igralko (Isabelle Huppert) in najboljšega igralca (Jean-Louis Trintignant). • Film je na voljo v videoteki DKino.

Belgija: Čisto nova zaveza (2015)

Bog obstaja in je navaden pankrt. Do svoje žene in hčere se obnaša grozno. Božjega sina sicer že poznamo, hči pa komajda; ime ji je Ea in je stara deset let. Nekega dne se odloči upreti očetu. Nominacija za zlati globus za najboljši tujejezični film in belgijski kandidat za tujejezičnega oskarja. • V videoteki DKino.

Češka: Nasmehi žalostnih moških (2018)

Tragikomedija spremlja štiri bolnike, ki se zdravijo zasvojenosti, medtem ko se znajdejo v težavnem življenjskem obdobju. A tudi v teh okoliščinah se se zmožni šaliti in skupaj smejati. Dan Svátek je film posnel po literarni uspešnici češkega avtorja Josefa Formáneka, ki so jo navdihnile njegove resnične življenjske izkušnje. • V četrtek, 9. 5., ob 0.40 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Danska: Vražja babnica (2017)

Ko Rasmus spozna Marie, je prepričan, da je srečal ljubezen svojega življenja, a se kmalu izkaže, da je ta posesivna preračunljivka in manipulatorka, ki mu bo zagrenila življenje. Amanda Collin je na podelitvi danskih filmskih nagrad bodil prejela priznanje za najboljšo igralko, ljubezenska drama pa je bila nominirana tudi za najboljši danski film leta. • V sredo, 15. 5., ob 20.05 na TV SLO 1.*

Finska: Pošast z Evrovizije (2014)

Verjetno se še spominjate finske hard-rock skupine Lordi, ki je leta 2006 popolnoma osupnila evropske gledalce – tako z glasbo kot z zunanjo podobo. Finske pošasti so v Atenah gladko pometle s konkurenco in Pesem Evrovizije pripeljale v Helsinke. Dokumentarni film razkrije zgodbo Lordov in tudi del zasebnosti, ki je še nihče ni spoznal. • V četrtek, 9. 5., ob 7.50 na Kino.*

Francija: Rja in kost (2012)

Dreserki ork Stéphanie (Marion Cotillard) življenje zasuka na glavo nesreča pri delu. Soočena z neznosnimi posledicami se zanaša na Lija (Matthias Schoenaerts), pouličnega boksarja, ki doživlja podobno dramatično spremembo. Čustvena drama Jacquesa Audiarda (Prerok) je bila nominirana za zlata globusa ter bafti za najboljši tujejezični film in najboljšo glavno igralko. • V torek, 7. 5., ob 1.55 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Grčija: Stratos (2014)

Propadajoči svet brezciljne grške družbe v zgodbi o morilcu z dvojnim življenjem izpod rok enega najvidnejših režiserjev sodobnega grškega filma Yannisa Economidesa. Stratos je povprečen moški, ki ponoči dela v pekarni, podnevi pa je profesionalni morilec. Ker mu je Leonidas v preteklosti rešil življenje, Stratos zbira denar, da bi ga spravil iz zapora, saj je to zanj vprašanje časti. • V videoteki DKino.

Hrvaška: Ljudožerec vegetarijanec (2012)

Danko Babić je uspešen ginekolog, zaposlen v vodilni zagrebški ginekološki kliniki. Je neverjetno ambiciozen, a tudi podkupljiv in nemoralen. Da bi se dokopal do svojih ciljev, je pripravljen storiti prav vse. To ga pripelje do sodelovanja z vodjo narkomafije, za katerega opravlja nezakonite splave. Drugi del trilogije Branka Schmidta o patologiji hrvaške družbe. • V soboto, 1. 5., ob 23.05 na Klasik TV.

Italija: Sicilijanski duhovi (2017)

Zgodba spremlja skrivnostno izginotje Giuseppeja, 13-letnega sina mafijskega šefa. Večina znancev je nad tem brezbrižna, njegova sošolka Luna, ki je vanj skrivaj zaljubljena, pa je odločena, da ga bo našla. Fantazijsko dramo je navdihnila resnična zgodba najstnika Giuseppeja Di Mattea, ki so ga leta 1993 ugrabili, po 779 dnevih ujetništva pa so dečka zadavili in njegovo truplo raztopili v kislini. • V torek, 7. 5., ob 3.55 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Madžarska: 1945 (2017)

Nekega avgustovskega dne leta 1945 na Madžarskem se vaščani pripravljajo na poroko sina mestnega uradnika. Medtem na železniško postajo prispeta Juda in ljudje se bojijo, da sta dediča deportiranih Judov iz njihove vasi. Če bi prišlo še več tistih, ki so preživeli holokavst, bi to lahko ogrozilo lastnino in premoženje vaščanov. • Na voljo na HBO OD/GO.

Nemčija: Toni Erdmann (2016)

Šaljivec Winfried se poskuša vnovič zbližati z vselej zaposleno hčerjo, zato se domisli druge osebnosti. Odnos med njima kmalu doseže mejo absurda, dokler Ines ne sprevidi, da si ekscentrični oče vendarle zasluži mesto v njenem življenju. Senzacija festivala v Cannesu, evropski film leta 2016 in nominacija za tujejezičnega oskarja. • V videoteki DKino.

Nizozemska: Pokol v Amsterdamu (1988)

Grozljivka Dicka Maasa govori o morilskem pohodu skrivnostnega potapljača iz amsterdamskih kanalov. Mestne oblasti so prestrašene, najboljši detektiv pa kljub nekaj sledem ne sluti, da sta njegovo novo dekle in dvanajstletna hči mogoče bližje odkritju morilca kot on. • V torek, 14. 5., ob 22. uri na AMC.*

Poljska: Paslika (2016)

Zgodba avantgardnega slikarja Władysława Strzemińskega, ki v povojni Poljski ni klonil pod pritiski komunističnega režima in zahtevo, da mora umetnik ustvarjati v jeziku socialističnega realizma. Zadnji film leta 2016 umrlega velikana poljske in svetovne kinematografije Andrzeja Wajde je večplastna, intelektualna agitka o vlogi umetnosti in pomenu svobode izražanja. • V videoteki DKino.

Romunija: Bravo! (2015)

Radu Jude nas skozi duhovito, s staroveško grobostjo in ostrim jezikom podmazano reinterpretacijo vesterna zabriše v brbotajoči kotel kulturne in etnične zmešnjave Romunije z začetka devetnajstega stoletja, da bi iz njega destiliral nastavke sodobne romunske miselnosti. Berlinski srebrni medved za najboljšo režijo. • V videoteki DKino.

Slovenija: Šanghaj (2012)

V filmu, ki ga je Marko Naberšnik priredil po romanu Nedotakljivi Ferija Lainščka in posnel v izvirnem romskem jeziku, spremljamo zgodbo štirih generacij romske družine, ki jo v prvi osebi pripoveduje Lutvija Belmondo Mirga. Belmondo je tudi osrednji junak zgodbe, romski kralj, ki se odloči ustvariti lastno vas. Poimenuje jo Šanghaj. • V petek, 10. 5., ob 8.05 na Kino.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki VOYO.

Španija: Carmen in Lola (2018)

Carmen živi v romskem naselju v Madridu. Nekega dne spozna Lolo, nenavadno romsko dekle, ki sanja o študiju na univerzi, po zidovih riše grafite in so ji všeč dekleta. Njuna skupna pot neizogibno vodi v izobčenje s strani njunih družin. Dramo Arantxe Echevarría so predstavili v spremljevalni sekciji Directors' Fortnight lanskega filmskega festivala v Cannesu. • V soboto, 11. 5., ob 23.45 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Švedska: Kvadrat (2017)

Provokativna satira švedskega režiserja Rubena Östlunda (Višja sila) preiskuje stanje zaupanja v družbi, ki jo zaznamujeta naraščajoči individualizem in razkroj družbene empatije. Zlata palma v Cannesu in nagrade Evropske filmske akademije za najboljši film, komedijo, režijo, scenarij, igralca in scenografijo. Nominacija za oskarja za najboljši tujejezični film. • V soboto, 11. 5., ob 22.40 na TV SLO 1.* │ Tudi v videoteki DKino.

Velika Britanija: Morilca na kolektivca (In Bruges, 2008)

Ponesrečena naloga prisili poklicna morilca (Colin Farrell, Brendan Gleeson), da odpotujeta na krajši oddih v starodavno belgijsko mesto Bruges, kjer se zapleteta v številne nenavadne avanture z domačini in drugimi turisti. Črna komedija Martina McDonagha (Trije plakati pred mestom) je bila nominirana za oskarja za najboljši scenarij, Farrell pa je za vlogo prejel zlati globus za najboljšega igralca v komediji. • V nedeljo, 5. 5., ob 22.05 na FOX Movies.*

