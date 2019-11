Vam je bil novi Beverly Hills všeč? No, ne bodo ga več snemali. #video

Serija BH90210, v kateri so se znova zbrali in zaigrali zvezdniki iz izvirnega Beverly Hillsa 90210, je gledalce, ki so pričakovali nadaljevanje zgodbe iz izvirnika, presenetila. Igralci so v njej namreč igrali sami sebe, ne pa likov, ki smo jih spremljali v 90. letih.

Poglejte odlomek:

Novica, da se izvirna zasedba (brez Luka Perryja, ki je umrl marca letos) vrača na televizijo, je vzbudila ogromno pozornosti in TV-mreža Fox je imela ob predvajanju prve epizode odlično gledanost, ki pa je nato z vsako naslednjo epizodo padala.

Foto: IMDb

Zdaj so se pri Foxu odločili, da serija ne bo doživela naslednje sezone, poroča spletni portal Deadline. Sprva je bilo sicer načrtovano, da jih bodo posneli več. Konkretnega razloga za odločitev niso navedli, v sporočilu za javnost so zapisali le, da se zasedbi in preostali snemalni ekipi zahvaljujejo, ker so se "te inovativne in nostalgične oživitve serije lotili s srcem in dušo".

Foto: IMDb

