V Sarajevu nagrade za slovenske filmske ustvarjalce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gajin svet, v katerem med drugim igrata Tara Milharčič in Sebastian Cavazza, je v Sarajevu prejel nagrado otroške žirije za najboljši film.

Gajin svet, v katerem med drugim igrata Tara Milharčič in Sebastian Cavazza, je v Sarajevu prejel nagrado otroške žirije za najboljši film. Foto: Luka Karlin

S slavnostno podelitvijo nagrad so v četrtek zvečer končali tekmovalni del 24. Sarajevo Film Festivala, na katerem se je letos zvrstilo 266 filmov iz 54 držav.

Nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani film so podelili filmu Aga bolgarskega režiserja Milka Lazarova, ki je ob prejetju nagrade poudaril, da je njegovo srce že od nekdaj v Sarajevu, je poročal Radio Sarajevo. Nagrado za najboljšo režijo igranega filma so podelili romunski režiserki Ioani Uricaru za film Limonada, najboljši igralec je postal Hrvat Leon Lučev, najboljša igralka pa Madžarka Zsofia Szamosi.

Foto: Sarajevo Film Festival

Na festivalu so podelili še vrsto drugih nagrad (vse najdete tukaj), ob robu festivala pa je potekalo še veliko drugih dogodkov in podelitev nagrad, na katerih so vidne uspehe dosegli tudi slovenski ustvarjalci.

Otroška žirija sarajevskega filmskega festivala je odločila, da je najboljši film po njihovem izboru slovenska mladinsko-romantična komedija Gajin svet režiserja Petra Bratuše. Film je bil uvrščen v otroški program (Teen Arena), ki je pomemben segment festivala in ima izkušeno festivalsko otroško občinstvo, so poudarili v Slovenskem filmskem centru.

Na Docu Rough Cut Boutique programu, ki se osredotoča izključno na dokumentarne filme iz jugovzhodne Evrope, ki so v produkciji ali postprodukciji, je glavno nagrado za postprodukcijo dokumentarnega filmskega projekta Hči Camorre prejel slovenski režiser Siniša Gačić. Scenarij za Hči Camorre je napisala Anka Pirš, producentka filma pa je Dunja Klemenc iz produkcijske hiše Studio Maj.

Hči Camorre Foto: Slovenski filmski center

Nagrado eurimages za razvoj koprodukcije je prejel hrvaško-slovenski projekt Varno mesto scenarista in režiserja Juraja Lerotića, nagrado arte mednarodnih odnosov pa manjšinska koprodukcija Praznik dela scenarista in režiserja Pjera Žalice. Pri obeh filmih je slovenski producent Staragara.

Štipendijo Eave je prejel koprodukcijski projekt Fiume o morte! scenarista in režiserja Igorja Bezinovića. Gre za francosko-hrvaško-slovensko koprodukcijo, slovenska koproducentka je Marina Gumzi iz produkcijske hiše Nosorogi.