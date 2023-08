V kina prihaja film Pravičnik 3, zadnji del priljubljene akcijske trilogije z Denzlom Washingtonom

Oglasno sporočilo

Foto: Con Film

Serija o Pravičniku je znana kot edini film, v katerem se je Denzel odločil ponoviti svojo vlogo. Prvo nadaljevanje je izšlo že leta 2014 in je tako presenetilo kot navdušilo občinstvo. Drugi del, ki je izšel leta 2018, pa je le potrdil, da akcijski trilerji z enigmatičnimi maščevalci, ki kaznujejo zlobneže, vstopajo v novo zlato dobo. S filmi o Jasonu Bornu, Johnu Wicku in drugih maščevalcih je Denzel Washington kot Robert McCall našel svoje mesto in svoje občinstvo, ki se ga spominja po fenomenalni igralski karieri in kultnih akcijskih trilerjih!

Foto: Con Film

Napovednik filma prikazuje, kako je Robert McCall po dolgem času našel nov dom v italijanskem obalnem mestu, vse dokler se ne sreča s težavami, ki jih je tam ustvarila mafija. Po upokojitvi kot vladni morilec poskuša Robert McCall (Denzel Washington) najti uteho pri iskanju pravice za vse zatirane. Robert je v zadnjem filmu v južni Italiji, kjer skuša obrniti hrbet svoji preteklosti. A ko spozna, da so ljudje, s katerimi se je povezal, pod jarmom lokalnega mafijca, McCall ve, kaj mora storiti, da ustavi mafijo in reši svoje prijatelje.

Foto: Con Film

Na režiserski stol se je tudi tokrat usedel Antoine Fuqua (Training Day, King Arthur, The Fall of Olympus, The Magnificent Seven, Righteous One and Two), ki je z Denzlom sodeloval pri kar petih filmih. Scenarij je ravno tako že tretjič napisal Richard Wenk skupaj z Denzlom in režiserjem Antoinom (Pravični 1 in 2, Plačanci 2, Veličastnih sedem in prihajajoči film Lovec Kraven). Skupaj z Denzlom Washingtonom v filmu igra tudi Dakota Fanning (Twilight Saga, Once Upon a Time in Hollywood, Ocean 's 8), ki je leta 2004 z njim delila eno svojih prvih otroških vlog v uspešnici Bodyguard.

Foto: Con Film

Za razliko od prvih dveh filmov Pravičnik se tokrat dogajanje preseli v Evropo, na slikovito obalo sladkega in mirnega italijanskega mesta, kjer se bo McCall po dolgem času počutil dovolj mirno, da bo začel razmišljati o miru. Vendar mu bo načrte preprečila kruta italijanska mafija, ki ji preprosto ne more dovoliti, da terorizira njegove nove sosede in prijatelje, ki so mu dragi.

Pravičnik 3: Zadnje poglavje se v kinih začne naslednji teden, 31. avgusta!

Naročnik oglasnega sporočila je CON FILM, D. O. O.