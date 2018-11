V katerih filmih tiči veliki Stan Lee? #foto #video

"Včasih sem bil v zadregi, ker sem bil samo pisec stripov, medtem ko so drugi gradili mostove in imeli kariere v medicini. Nato pa sem začel spoznavati, da je razvedrilo ena od najpomembnejših stvari v življenju. Brez njega bi morda zblazneli."

Stan Lee (1922-2018)

Možje X (X-Men, 2000)

Znanilec nove dobe filmov o superjunakih si zasluži tudi gostujočo vlogo Stana Leeja. Ustvarjalni genij se pojavi ob stojnici za prodajo vročih hrenovk, ko na novo mutirani in iz Magnetovega ujetništva pobegli senator Kelly popolnoma nag prikoraka na plažo. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Možje X: Zadnji spopad (X-Men: The Last Stand, 2006)

Stan Lee in njegov stripovski ustvarjalni kolega Chris Claremont sta odigrala soseda mutantke Jean Grey v uvodni sekvenci filma, ki se dogaja 20 let v preteklosti. Ko Lee s cevjo zaliva trato, Greyeva telekinetično preusmeri vodni curek v zrak. • V sredo, 14. 11., ob 20. uri na Planet 2.* │ Tudi v videoteki DKino.

Thor (2011)

Lee je eden od številnih ljudi, ki so se zbrali na kraju, kjer je Thorovo magično kladivo mjolnir pristalo na Zemlji. Ko poskuša kladivo izvleči iz tal z dostavnim vozilom, odtrga z njega prikolico, med glasnim posmehovanjem množice pa naivno vpraša: "Je delovalo?" • Film je na voljo na HBO OD in HBO GO.

Neverjetni Spider-Man (The Amazing Spider-Man, 2012)

Lee igra srednješolskega knjižničarja. Ker ima na ušesih slušalke, iz katerih odmeva glasna klasična glasba, se ne zaveda, da v ozadju divja silovit pretep med Spider-Manom in Kuščarjem, čeprav vanj skoraj prileti miza. Nazadnje mirno odkoraka iz knjižnice. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Thor: Svet teme (Thor: The Dark World, 2013)

V nadaljevanju filma Thor izvemo, da je ugleden astrofizik Erik Selvig (Stellan Skarsgård) po izkušnji z asgardskim bogom pristal v psihiatrični bolnišnici, kjer zbranim razlaga svoje neverjetne teorije. Med temi je tudi Lee, ki Selviga prosi, da mu vrne rekvizit – njegov čevelj. • V ponedeljek, 12. 11., ob 20.05 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Varuhi galaksije (Guardians of the Galaxy, 2014)

V Varuhih galaksije je Lee upodobil starejšega gospoda, ki se na planetu Xandar zaplete v pogovor s precej mlajšo žensko. Ko ju Raketa opazi na svoji napravi za oddaljeno opazovanje, zajedljivo pripomni: "Kje imaš pa ženo, starec?" • V nedeljo, 18. 11., ob 12.05 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Veličastnih 6 (Big Hero 6, 2014)

Lee je v prejemniku oskarja za najboljši animiran celovečerec upodobil Fredovega očeta. Med samim filmom ga lahko uzremo na družinskem portretu, njegov veliki trenutek pa nastopi v dodatnem prizoru po odjavni špici, ko sinu reče, da se morata pogovoriti o številnih rečeh. • V nedeljo, 11. 11., ob 6.35 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Neverjetni Spider-Man 2 (The Amazing Spider-Man 2, 2014)

Lee je eden od gostov na slovesnosti ob podelitvi diplom. Ko opazi Petra Parkerja, se v množici zadere: "Hej, tega tipa poznam!" Še dobro, da ni izdal njegove skrivne identitete. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Deadpool (2016)

Lee v eni od njegovih žgečkljivejših gostujočih vlog ustreza nagajivemu značaju filma, ko kot napovedovalec v slačiklubu napove striptizeto z besedo: "Zaploskajte Čistosti!" Omenjene striptizete ne vidimo, gledalci v kinu pa so tako ali tako zaploskali njemu. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Možje X: Apokalipsa (X-Men: Apocalypse, 2016)

Stan Lee skupaj s svojo ženo Joan B. Lee na verandi zaskrbljeno opazuje vzlet jedrskega orožja, ki ga je izstrelil naslovni zlikovec Apokalipto. Joan je umrla lani, zakonca pa sta bila srečno poročena kar 69 let. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Logan: Wolverine (Logan, 2017)

Lee se ne pojavi v zadnji celovečerni izdaji tega mutanta, temveč v kratkem filmu, naslovljenem No Good Deed (Nobeno dobro delo), ki so ga v severnoameriških kinematografih predvajali pred Loganom. Lee v njem pohvali Deadpoolov kostum, na kar mu Ryan Reynolds osorno zabrusi: "Zašij usta, Stan Lee!" (Kratek film si lahko ogledate na dnu članka.) • V petek, 23. 11., ob 22.20 na HBO 2.*

Spider-Man: Vrnitev domov (Spider-Man: Homecoming, 2017)

Lee v gostujočih vlogah ni bil vedno prijazen. V najnovejši izdaji Spider-Mana je upodobil nergavega soseda, ki mladega superjunaka z okenske police nahruli: "Ne prisili me, da pridem dol, ti smrkavec!" • V ponedeljek, 12. 11., ob 6. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Thor: Ragnarok (2017)

Lee je v eni od njegovih bolj zloveščih vlog upodobil služabnika vrhovnega vodje Saakarja. Njegova naloga – ostriči mora zajetega Thora! Lee ga prej prijazno opozori, naj bo pri miru, saj njegove roke niso več tako mirne, kot so bile nekoč. • V soboto, 17. 11., ob 11.35 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Črni panter (Black Panther, 2018)

Lee se pojavi v južnokorejski igralnici, kjer si nagrabi žetone, ki jih je glavni junak T'Challa' (Chadwick Boseman) priigral, a jih ni prevzel. • V ponedeljek, 12. 11., ob 22.35 na HBO.* │ Tudi na HBO OD.

Deadpool 2 (2018)

Med Dominim preletom mesta lahko opazimo veličasten grafit z Leejevo podobo. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Princeskin dnevnik 2: Kraljevska zaroka (2004)

Nadaljevanje najstniške romantične komedije Princeskin dnevnik je verjetno zadnji film, v katerem bi pričakovali Leeja, in vendarle je tu. Stripovski mojster je namreč naredil uslugo prav tako pokojnemu režiserju Garryju Marshallu in v filmu upodobil gosta na kraljevi poroki, ki je vse svoje znanje angleščine osvojil iz filmov O treh burkačih. • Film je na voljo na HBO OD in HBO GO.

Kratek film No Good Deed:

