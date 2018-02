V družbi pocestnic in kralja Ludvika XIV.

Februar na Epic Drama

Na TV-kanalu Epic Drama domujejo najboljše in najbolj epske zgodovinske dramske serije. Preverite, katere vrhunske vsebine bomo na njem lahko spremljali februarja.

Dramska serija Pocestnice je umeščena v živahen kozmopolitski London 18. stoletja in ponuja drzno predstavo o najbolj dragoceni poslovni dejavnosti tega mesta – seksu. │ Foto: ITV Global

Pocestnice (Harlots)

Od četrtka, 1. februarja, ob 21.45. │ Leto: 2017 │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 8 x 60 min.

Igrajo: Samantha Morton, Lesley Manville, Jessica Brown Findlay, Dorothy Atkinson

Ta izjemno ganljiva in provokativna drama, postavljena v živahen kozmopolitski London 18. stoletja, ponuja drzno predstavo o najbolj dragoceni poslovni dejavnosti tega mesta – seksu.

Serija temelji na zgodbah iz časa, ko se je vsaka peta ženska ukvarjala s prostitucijo, in se osredotoča na Margaret Wells, ki se trudi uskladiti vlogi matere in lastnice bordela. Ko začne njen posel ogrožati neusmiljena tekmica Lydia Quigley, mora Margaret vrniti udarec, čeprav to pomeni tveganje za njeno družino.

V družbi sovražnika (Close to the Enemy)

Ob petkih, od 2. februarja, ob 21. uri. │ Leto: 2016 │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 12 x 60 min.

Igrajo: Jim Sturgess, Freddie Highmore, Alfred Molina, Charlotte Riley, Angela Bassett

Serija se dogaja po koncu druge svetovne vojne v londonskem hotelu, ki je utrpel škodo med bombardiranjem, in prikazuje zgodbo o stotniku Callumu Fergusonu, članu obveščevalne službe.

Ta mora prepričati nemškega znanstvenika Dietra, da začne sodelovati z britanskim RAF, in mu pomaga razviti reaktivni motor, saj je ob začetku hladne vojne vsem jasno, da je za britansko nacionalno varnost ključno čim prej pridobiti dostop do najmodernejše vojaške tehnologije. │ Foto: All3Media

Versailles

Ob sredah, od 7. februarja, ob 21.50. │ Leto: 2015 │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 10 x 60 min.

Igrajo: Stuart Bowman, George Blagden, Alexander Vlahos, Elisa Lasowski

Piše se leto 1667. Francoski kralj Ludvik XIV. je star 28 let in končno samostojno vlada svojemu kraljestvu. Preganjajo ga spomini iz otroštva na državni udar proti njegovemu očetu, zato naroči postaviti najlepšo palačo v Evropi – versajsko palačo.

Aristokrati hrepenijo po vstopu v razkošni dvorec, ne zavedajo pa se, da je Ludvik zgradil palačo zato, ker jih želi nadzirati. Dobrodošli v svet moči, izdajstev, ljubezni, poželenja in vojnih napovedi, kjer se dvorjani borijo za kraljevo naklonjenost. To je Versailles v vsej svoji surovi veličini. │ Foto: Banijay

Restavracija (The Restaurant)

Ob nedeljah, od 4. februarja, ob 21. uri. │ Leto: 2017 │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 10 x 60 min.

Igrajo: Hedda Stiernstedt, Charlie Gustafsson, Mattias Nordkvist, Adam Lundgren

Družini Löwander, ki vodi prestižno restavracijo v osrčju Stockholma, konec druge svetovne vojne prinese nepopisno olajšanje. A čeprav je med vojno starejšemu sinu uspelo rešiti restavracijo pred propadom, po vojni njegov brat spozna, da je ta na robu bankrota.

Prihodnost restavracije postane jedro družinskega spora, končne odločitve pa pristanejo na plečih mame Helge, ki s pomočjo glavnega kuharja Backeja nadzira posel. Mama se trudi obdržati družino skupaj in hkrati poskrbeti za preživetje restavracije v novi dobi. │ Foto: Banijay