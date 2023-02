V biografskem filmu bo Michaela Jacksona upodobil njegov nečak

Kot navajajo v studiih Lionsgate, bo film celovito osvetlil življenje Michaela Jacksona, ki je med drugim znan po uspešnicah, kot so Billie Jean, Beat It in Thriller.

Kot navajajo v studiih Lionsgate, bo film celovito osvetlil življenje Michaela Jacksona, ki je med drugim znan po uspešnicah, kot so Billie Jean, Beat It in Thriller. Foto: Guliverimage

Jaafar Jackson, sin glasbenika Jermainea Jacksona, je na Instagramu zapisal, da je počaščen, da bo lahko oživil zgodbo svojega strica. "Kmalu se vidimo," je dodal v sporočilu, namenjenem oboževalcem Michaela Jacksona. Film bodo predvidoma začeli snemati letos, piše nemška tiskovna agencija dpa.

"Menim, da ni umetnika, ki bi bil tako močan, karizmatičen in genialen na področju glasbe, kot je bil Michael Jackson," je pred kratkim povedal Fuqua. Dodal je, da so na njegovo snemanje glasbenih videospotov močno vplivali glasbenikovi videospoti. Fuqua je v 90. letih prejšnjega stoletja sodeloval z glasbeniki, kot so Prince, Queen Latifah in Toni Braxton.

Sodelovala bosta tudi King in Logan

Njegov ekscentrični življenjski slog in obtožbe o spolnih zlorabah otrok so sicer pozneje vrgle senco na njegovo podobo. Pop zvezdnik, ki je kot otrok nastopal na odru skupaj s sorojenci, je umrl leta 2009, star 50 let.

Film Michael bo nastal v sodelovanju s skrbniki Jacksonove zapuščine, sodeluje tudi producent Graham King, ki je med drugim kot producent sodeloval pri biografskem filmu Bohemian Rhapsody.

Scenarij ima na skrbi trikratni nominiranec za oskarja John Logan, ki se je med drugim podpisal pod scenarija za filma Gladiator in Skyfall.