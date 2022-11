Uspešnice letošnjega Liffa za Telekomove naročnike tudi na spletu

V času epidemije covid-19 smo bili prisiljeni sprejeti številne prilagoditve, tudi na področju filmov. Namesto v kinodvoranah smo jih gledali v udobju svojega doma, in ker so ljudje to možnost odlično sprejeli, Telekom Slovenije svojim naročnikom televizije v videoteki DKino omogoča ogled 12 filmov letošnjega ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala Liffe.

Potem ko si je lahko filme zadnjih dveh festivalov zaradi omejitev, ki jih je prinesel covid-19, v dvoranah ogledalo le omejeno število gledalcev, bodo filmi letošnjega, že 33. Ljubljanskega filmskega festivala (Liffe), ki bo od 9. do 20. novembra, ponovno na ogled v kinodvoranah v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu in Celju.

Ker pa so ljubitelji filmov v tem obdobju odlično sprejeli možnost, da si lahko filme ogledajo v domačem okolju, so se organizatorji festivala odločili, da bo tudi letos 12 izbranih filmov na voljo prek spleta in naročnikom televizije Telekoma Slovenije, ki je že 27 let glavni pokrovitelj festivala.

33. Ljubljanski filmski festival z videom na zahtevo ohranja stik z gledalci po vsej Sloveniji. Foto: Telekom Slovenije

Naročniki televizije Telekoma Slovenije si lahko v videoteki od danes ogledajo naslednje filme letošnjega Liffa:

- Prezaposlena (režiser: Eric Gravel; Francija, 2021),

- Peter von Kant (režiser: François Ozon; Francija, 2021),

- Zločini prihodnosti (režiser: David Cronenberg; Kanada, VB, Grčija, Francija, 2022),

- Obe strani rezila (režiser: Claire Denis; Francija, 2021), Rimini (režiser: Ulrich Seidl; Avstrija, Francija, Nemčija, 2022),

- Potniki noči (režiser: Mikhaël Hers; Francija, 2022),

- Lunana: jak v razredu (režiser: Pawo Choyning Dorji; Butan, Kitajska, 2019),

- Kako rešiti planet? (režiser: Louis Garrel; Francija, 2021),

- Dvanajstega ponoči (režiser: Dominik Moll; Francija, Belgija, 2022),

- Panj (režiser: Blerta Basholli; Kosovo, Švica, Severna Makedonija, Albanija, 2021),

- Naš dom (režiser: Alejandro Loayza Grisi; Bolivija, Urugvaj, Francija, 2022),

- Metronom (režiser: Alexandru Belc; Romunija, Francija, 2022).

Liffe ohranja stik z gledalci po vsej Sloveniji

"Liffe se je moral leta 2020, podobno kot mnogi drugi festivali in kulturni dogodki po svetu, zaradi pandemičnih dogodkov začasno preseliti na splet. V tej prisilni in malce depresivni situaciji pa smo vendarle odkrili nekaj pozitivnega - gledalci s številnih koncev Slovenije so pozdravili odločitev za delno selitev programa na spletne platforme, mnogi so lahko prvič spremljali program festivala, ki je trideset let navduševal samo Ljubljančane in izbrana mesta po Slovenji, npr. Maribor, Celje in Novo mesto. Po dveh letih omejitev se Liffe letos vrača v kolikor toliko normalnih razmerah, z mednarodnimi gosti in dogodki v živo. Festival še vedno ne bo deloval s polnimi kapacitetami, čeprav bodo vsi filmi na sporedu v kinih, prav zaradi določenih omejitev pa smo se znova odločili, da del programa ohranimo tudi v ponudbi videa na zahtevo. Liffe s to potezo ohranja stik z gledalci po Sloveniji, ki jih sicer ne bi dosegel," je pojasnil programski direktor Liffa Simon Popek.