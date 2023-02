Umrl zvezdnik serije Zakon in red Richard Belzer

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Umrl je ameriški igralec Richard Belzer, ki je bil najbolj znan kot cinični detektiv v seriji Zakon in red: Posebna enota za žrtve. 78-letni Belzer je umrl v nedeljo na svojem domu v Franciji. Umrl je mirno, ob njem sta bili žena in pastorka, je za nemško tiskovno agencijo dpa sporočil Belzerjev menedžer Eric Gardner.

Igralcu so se že poklonili številni filmski ustvarjalci. Billy Crystal je na enem od družbenih omrežij objavil, da je bil Belzer "preprosto smešen" in genij v ravnanju s svojim občinstvom. Z vlogo detektiva Johna Muncha je ustvaril enega od televizijskih kultnih likov, pa je zapisal televizijski producent Dick Wolf.

Da bo svojega dolgoletnega partnerja iz serije zelo pogrešala, je zapisala igralka iz serije Zakon in red Mariska Hargitay. "Počivaj v miru, Richard," pa je tvitnil igralec in režiser Henry Winkler, sicer bratranec pokojnega Belzerja.

Belzer, ki je kot komik sodeloval v oddaji Saturday Night Live v 70. letih prejšnjega stoletja, je imel tudi stranske vloge v filmih, kot sta Fame in Brazgotinec. Najbolj znan je po vlogi detektiva Johna Muncha v več kot 300 epizodah uspešne serije Zakon in red: Posebna enota za žrtve iz 90. let preteklega stoletja.