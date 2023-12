Južnokorejskega igralca Lee Sun Kyuna, najbolj znanega po vlogi v z oskarjem nagrajenem filmu Parazit, so našli mrtvega v avtomobilu v središču Seula, so poročanje Reutersa povzeli na RTV Slovenija. Lee Sun Kyun je mednarodno zaslovel po uspehu filma Parazit, ki je leta 2020 presenetljivo slavil na oskarjih – osvojil je najprestižnejša zlata kipca, za režijo in najboljši film.

Podrobnosti smrti 48-letnega igralca, ki je v filmu Parazit upodobil poglavarja premožne družine, še niso znane, a kot poroča južnokorejska tiskovna agencija Yonhap, so ga po iskalni akciji našli neodzivnega v avtomobilu, na sopotnikovem sedežu pa tleče oglje. Policija je bila namreč pred iskalno akcijo obveščena, da je pred odhodom od doma pustil poslovilno sporočilo. Reuters ob tem navaja neimenovanega predstavnika policije, ki je medije prosil za taktnost, saj da gre za občutljivo zadevo.

Lee Sun Kyun je bil poročen z znano igralko Jeon Hye Jin in je bil oče dveh otrok.

Lee Sun Kyun naj bi imel težave s prepovedanimi drogami, policija ga je v zadnjem letu večkrat obravnavala. Namernega uživanja ni priznal, saj naj bi mu mamilo podtaknili z namenom kasnejšega izsiljevanja. Natakarica, ki naj bi mu podtaknila mamilo, je to zanikala in dejala, da je zvezdnik na njenem domu že večkrat užival mamila, kar je igralec zanikal in bil pripravljen svoje trditve dokazati s pomočjo detektorja laži. Testi na mamila, ki so jih opravili pristojni naknadno, so bili negativni oz. niso dali nedvoumnega rezultata, še poroča Yonhap.

Južna Koreja ima izjemno strogo zakonodajo na področju uživanja mamil, vključno z marihuano – storilci lahko za rešetkami že ob prvem prekršku pristanejo za najmanj šest mesecev, za večkratne kršitelje pa je predvidena kazen tudi do 14 let zapora.

Preiskava je negativno vplivala na igralčevo več kot dve desetletji dolgo kariero. Lee Sun Kyun se je znašel v težavah tudi pri delodajalcih in med drugim ostal brez že zagotovljene vloge v miniseriji No Way Out, ki bi jo moral začeti snemati oktobra.