Umrl igralec iz serije Brooklyn Nine-Nine

Po krajši bolezni je umrl igralec Andre Braugher, poroča Variety. Zaslovel je z vlogo v seriji Homicide: Life on the Street, za katero je leta 1998 dobil emmyja, osem let pozneje je emmyja dobil tudi za vlogo v seriji Thief, v zadnjih letih pa je postal izjemno prepoznaven z vlogo policijskega načelnika Raymonda Holta v humoristični seriji Brooklyn Nine-Nine.

Andre Braugher kot policijski načelnik Raymond Holt v seriji Brooklyn Nine-Nine Foto: Profimedia

Braugher se je rodil v Chicagu, diplomiral je na univerzi Stanford, nato pa študiral igro na sloviti umetniški šoli Juilliard. Poročen je bil z igralko Ami Brabson, s katero sta imela tri otroke.

"Ne morem verjeti, da si tako hitro odšel," je ob novici o Braugherjevi smrti na družbenih omrežjih objavil njegov kolega iz serije Brooklyn Nine-Nine Terry Crews, "bilo mi je v čast, da sem te poznal, se smejal in delal s teboj ter osem let opazoval tvoj nezamenljiv talent. To boli, prezgodaj si nas zapustil. Toliko si me naučil, za vedno bom hvaležen za to, da sem te poznal."

