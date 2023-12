Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Otar Iosseliani, nagrajeni filmski ustvarjalec, je umrl v rodni Gruziji, je v nedeljo sporočil njegov francoski distributer. Star je bil 89 let. Njegovi filmi so bili znani po domišljiji in ironični odmaknjenosti.