Tudi trije megalodoni so premalo za enega Stathama

Megalodon se vrača in to pot pripelje še prijatelje. A vrne se tudi Jason Statham, da jih vse skupaj ustavi. Generično akcijsko nadaljevanje tudi v 3D-tehniki ne pusti vtisa, saj trpi zaradi zmedene zgodbe, nelogičnih odločitev junakov, površno režiranih kaskaderskih podvigov in preveč zamujenih priložnosti za humor.

Zgodba filma Megalodon 2: Predator iz globin se osredotoča na reševalnega potapljača Jonasa Taylorja, ki ga ponovno igra Jason Statham. Ta zdaj dela za Oceanografski inštitut, ki raziskuje oceane in skrbi za njihovo čistost, predvsem pa jih zanimajo globel pod Marijanskim jarkom in megalodoni. Enega imajo tudi v jetništvu in ga direktor inštituta poskuša zdresirati. Ko se ponovno potopijo na dno, tam odkrijejo bazo za nelegalno izkopavanje, to pa vodi v spopad, eksplozije in na prostost izpuščene megalodone, pradavne kuščarje in še ogromno hobotnico.

Poglejte napovednik:

Kitajsko partnerstvo

Tako kot prvi film je tudi nadaljevanje ameriško-kitajska koprodukcija, tako da se deloma dogaja na Kitajskem, iz te dežele pa prihaja tudi del zasedbe. V prvem filmu je navdušila zvezdnica Li Bingbing, a se ta očitno ni mogla vrniti. Nadomestil jo je Wu Jing, zadnja leta najuspešnejši kitajski igralec, v svoji prvi mednarodni vlogi. V nasprotju z nekaterimi ameriškimi akcijskimi koprodukcijami, ki skozi mednarodno zasedbo in lokacije poskušajo predvsem doseči te trge (na primer Transformerji), Megalodon 2 ne trpi zaradi razpršene zgodbe ali konfliktnih političnih ideologij, saj ameriško-kitajsko partnerstvo učinkovito vključijo na ravni družine.

Kot namreč nakaže zgodba, je po dogodkih iz prvega filma Jonas začel razmerje s Sujin (Bingbing), po njeni smrti, ki se zgodi med obema filmoma, pa je skupaj z njenim bratom Jiumingom (Jing) prevzel skrb za Sujinino hčer Meijing (ponovno Sophia Cai). Tako je Stathamov lik namesto v klasično romanco vpet na eni strani v očetovsko razmerje z Meijing, na drugi pa v moško prijateljstvo z Jiumingom, ki kot inženir, izumitelj in mojster borilnih veščin precej pripomore k boju proti megalodonom, pa tudi proti zlobnežem, ki hočejo brezobzirno rudariti na morskem dnu.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Milijarderji proti planetu

Ta zaplet je še najbolj zanimiv. Jiuming je namreč milijarder, ki po očetovi in sestrini smrti prevzame vodenje inštituta in nanj prenese tudi svoje podjetje za razvoj podmorskih tehnologij. Pri tem ga dejansko vodijo moralni vzgibi, vendar njegovo naivnost izkoristi vodja uprave inštituta v podobi Sienne Guillory, ki si na skrivaj prisvoji vire, opremo in patente, da vzpostavi rudarsko akcijo, ne glede na ekološke in druge posledice, ki bi jih to lahko prineslo. Celo dobesedno izjavi prepričanje sodobnih milijarderjev, kako ti je vseeno za planet, če lahko zaslužiš več milijard dolarjev.

Jonas in ekipa kmalu postanejo prepreka v njenem načrtu, a akcijski del zgodbe razočara. Tako Statham kot Jing slovita po kinetičnih akcijskih prizorih in borbenih koreografijah, ki jih je užitek gledati, vendar pa režiserju tega ne uspe ujeti v kadre. Statham se še najbolj izkaže pri (številih) skokih v vodo, saj je to šport, pri katerem se je v mladosti uvrstil v britansko reprezentanco. Žal je to premalo za film s toliko potenciala. Enako velja za humor, ki je v tovrstnih akcijskih filmih stalnica, tukaj pa le občasno, skoraj sramežljivo pokuka na plan.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Drzni režiser v plitki vodi

Britanski režiser Ben Wheatley sicer velja za enega bolj talentiranih avtorjev generacije, a je do zdaj delal z bistveno nižjimi proračuni in se posvečal bistveno bolj bizarnim zgodbam. Zaslovel je z izjemnim trilerjem Spisek za odstrel (Kill List), nadaljeval s komično morilsko grozljivko Turista (Sightseers) in za prvo večjo ameriško produkcijo, triler Končni obračun (Free Fire), postregel s filmom, polnim zvezdnikov, ki se v celoti odvije med strelskim obračunom. Vmes je posnel še folk grozljivko, apokaliptično priredbo romana J. G. Ballarda in pa prestižno priredbo literarne klasike Rebecca. S tako eklektičnim okusom in dokazano izpiljenim pristopom je bil Wheatley zanimiva izbira za ta komičen akcijski triler, a žal očitno napačna.

Film trpi tudi zaradi nedodelane zgodbe brez pravega fokusa, pa tudi številnih šibkih antagonistov. Nobeden od treh človeških zlobnežev ni niti približno razdelan lik, saj se zdi, da je bil njihov spektakularni konec scenaristom bistveno pomembnejši kot kakorkoli prepričljiva motivacija. Še manj markantni so megalodoni in druge morske pošasti, ki predstavljajo nevarnost le, kadar je to za scenarij nujno potrebno, nikoli zares ne ogrozijo Jonasa ali jedrne ekipe in kljub svoji impozantni mogočnosti niso zares strašljivi. Del težave je seveda tudi v najstnikom prijazni ameriški oceni PG-13, ki samodejno pomeni manj krvi, nagravžnosti in žal tudi manj moralnih dilem.

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je film Megalodon 2: Predator iz globin vreden ogleda?

Čeprav ima nekaj svetlih trenutkov, je Megalodon 2 precej povprečen akcijski triler, ki ne doseže izvirnika, kaj šele, da bi se približal komični morbidnosti sorodnega Piraja 3D (Piranha 3D) iz leta 2010 ali vizionarski mojstrovini Žrela (Jaws). Resda je nesmiselno pričakovati, da se bo vsak nov film kosal z najboljšimi, a od tega režiserja in teh dveh akcijskih junakov bi upravičeno pričakovali več kot film za ležerno nedeljsko popoldne, ob katerem nas niti ne moti, če malo zadremamo.

Megalodon 2: Predator iz globin (The Meg 2: The Trench)



Režija: Ben Wheatley



Igrajo: Jason Statham, Jing Wu, Sophia Cai, Cliff Curtis, Sienna Guillory, Page Kennedy



Žanr: akcijski triler



Dolžina: 116 minut : Ben Wheatley: Jason Statham, Jing Wu, Sophia Cai, Cliff Curtis, Sienna Guillory, Page Kennedy: akcijski triler: 116 minut

Foto: Blitz Film & Video Distribution

