Televizijske serije, o katerih bodo vsi govorili to jesen

Oblast: Moč in slava (Borgen) – TV Slovenija 1 in aplikacija RTV 365

Danska serija Oblast je zaznamovala prejšnje desetletje, politične intrige pa so zaradi nje postale seksi. Desetletje po koncu tretje sezone se serija vrača z nepričakovano četrto, pod katero je ponovno podpisan avtor serije Adam Price, v glavnih vlogah pa se vračata Sidse Babett Knudsen kot nekdanja premierka, zdaj zunanja ministrica Brigitte Nyborg, in Sidse Babett Knudsen kot novinarka Katarine Fønsmark.

Oblast: Moč in slava je na sporedu TV Slovenija 1 ob nedeljah, epizode pa si lahko ogledate tudi v aplikaciji RTV 365 na pametnih televizorjih in TV-komunikatorju NEO Smartbox. Vse štiri sezone serije so na voljo tudi na Netflixu, a žal brez slovenskih podnapisov.

Poker Face – SkyShowtime

Ko je v začetku leta ta komična kriminalna serije prišla na spored pretočnika Peacock, je v ZDA pridobila številne privržence, naš sestrski SkyShowtime pa jo je dobil šele z nekaj zamika. Avtor serije je Rian Johnson, sicer znan po kriminalkah Nož v hrbet in Steklena čebula, v glavni vlogi pa je zmeraj izjemna Natasha Lyonne iz Oranžna je nova črna in Russian Doll. Ona igra Charlie, natakarico, ki lahko brez napake ugotovi, ali kdo laže. Ko se odpravi na pot po ZDA, v vsaki epizodi naleti na nov zločin, ki ga pomaga rešiti.

Poker Face prihaja na SkyShowtime 15. septembra. Nož v hrbet (Knives Out) in Steklena čebula (Glass Onion: A Knives out Mystery) si lahko ogledate na Netflixu.

Sex Education – Netflix

Četrta – in zadnja! – sezona Netflixove serije o negotovem najstniku, ki postane terapevt za posteljne težave in dvome svojih vrstnikov, bo dogajanje prestavila na novo šolo. Serija je izjemno priljubljena tako zaradi odličnega humorja kot tudi zaradi realnih težav, s katerimi se srečujejo najstniki med odraščanjem, in zdravega pogleda na spolnost.

Četrta sezona Sex Education prihaja na Netflix 21. septembra, prve tri so že tam.

Očarana nad zvezdnikom (Starstruck) – HBO Max

Nepričakovana uspešnica je najnovejši dokaz privlačnosti novozelandskega humorja. Avtorica serije in glavna igralka Rose Matafeo igra izgubljeno milenijko, Novozelandko, ki brezciljno živi v Londonu, ko po naključju spozna filmskega zvezdnika Toma. Par se zaplete v romanco, a njuna življenjska sloga sta preveč različna, da bi se zveza obdržala, tako sledijo nenavadne in nepričakovane peripetije in nenehni preobrati. Jima bo tretja sezona prinesla srečo?

Očarana nad zvezdnikom prihaja na HBO Max 28. septembra. Prvi dve sezoni sta že tam.

The Fall of the House of Usher – Netflix

Propad hiše Usher je ena najbolj legendarnih kratkih zgodb mojstra Edgarja Allana Poeja, ki je bila že ničkolikokrat predelana v film, prvič že leta 1928 – in to kar dvakrat, najbolj slovita pa je tista z legendarnim Vincentom Priceom iz leta 1960. Novo serijo je ustvaril Mike Flanagan, ki je pred tem navdušil že s The Haunting of Hill House in The Haunting of Bly Manner, obe drzni priredbi slovitih srhljivih romanov, to pot pa je stkal serijo iz več zgodb Edgarja Allana Poeja in jo postavil v sedanjost.

Foto: Netflix

Serija The Fall of the House of Usher prihaja na Netflix 12. oktobra. Preostale srhljive serije Mika Flanegana najdete prav tam.

Arhitektka (Arkitekten) – Pickbox NOW

Arhitektka je nova skandinavska serija, postavljena v bližnjo, nekoliko antiutopično prihodnost. Glavna junakinja je Julie, mlada arhitektka, ki si kot večina ne more privoščiti stanovanja, zato se naseli v opustošeni podzemni garaži, saj avtomobili niso več potrebni. Ko na natečaju za gradnjo tisoč novih stanovanj predlaga preoblikovanje teh garaž v stanovanja, pa ugotovi, da bo morda dobila bonus, a bi lahko zato ostala brez strehe nad glavo.

Arhitektka bo na ogled na pretočniku Pickbox NOW od 11. septembra.

The Wheel of Time – Amazon Prime Video

Največja fantazijska serija poleg Gospodarja prstanov in Zmajeve hiše temelji na seriji 12 knjig The Wheel of Time, tako da se zgodba še ne bo kmalu končala. Dogajanje je postavljeno v svet, kjer vlada magija, ki pa jo lahko vihtijo zgolj ženske, ki so izurjene kot Aes Sedai. Svet je na prelomu, saj se pričakuje uresničitev prerokbe, ki bi lahko prinesla vzpon temačnih sil, ustavi pa jih lahko zgolj prerojeni zmaj. Kot ugotovimo v začetku druge sezone, smo bili v finalu prve priča prvemu spopadu poslednje vojne in ne končnemu, kot je vse kazalo.

The Wheel of Time je na voljo na pretočniku Amazon Prime Video z novimi epizodami vsak četrtek.

The Boys: Gen V – Amazon Prime Video

Filmi o superjunakih so povečini primerni za vse starosti in polni moralnih naukov. The Boys so serija, ki to postavi na glavo in včasih celo obrne naokrog – in to dobesedno. Ti junaki so sebični, zlobni, supremacistični in izžeti od kapitalizma, akcija pa je polna krvi in seksualnih deviacij, na katere še niste pomislili. Gen V je serija, postavljena v isti svet, a osredotočena na mlade mutirane superjunake na univerzi. Na mladih svet stoji in glede na napovednik je tudi ta svet krvav.

The Boys: Gen V prihaja na pretočnik Amazon Prime Video 29. septembra. Prve tri sezone The Boys najdete prav tam, skupaj z animirano serijo Diabolical.

The Morning Show – Apple TV+

The Morning Show je bila prva Applova serija, ki je postavila visoke standarde in pretočnik se jih kar dobro drži. Glavni junakinji igrata Jennifer Aniston in Reese Witherspoon, dogajanje pa je postavljeno v jutranjo oddajo na veliki televizijski mreži. V prvih dveh sezonah so poleg napete zgodbe obdelali vplive gibanja #JazTudi in pandemije na svet, v katerem živimo, v tretji pa bomo spremljali zaton vpliva televizije ob vstopu tehnoloških podjetij na prizorišče. Vsekakor si obetamo odlično igralsko predstavo, najverjetneje s pridihom Nasledstva.

Tretja sezona serije The Morning Show prihaja na pretočnik Apple TV+ 13. septembra, nato pa bo sledila nova epizoda vsako sredo. Prvi dve sezoni najdete prav tam.

The Crown – Netflix

Šesta in zadnja sezona ene najbolj gledanih in nagrajenih serij na Netflixu je napovedana za jesen, vendar ameriški pretočnik še ni izdal točnega datuma, niti posebnih podrobnosti. Dogajanje bo postavljeno v začetek tisočletja, vendar ne bo segalo do sedanjosti, bo pa vključevalo dogodke, kot je poroka princa Charlesa in Camile Parker-Bowles ter romanco med mladim princem Williamom in Kate Middleton. Zasedba bo bolj ali manj ista kot v prejšnji sezoni, tako da kraljico Elizabeto II. igra Imelda Staunton.

Foto: Netflix

Šesta sezona serije The Crown prihaja na Netflix enkrat to jesen, natančen datum še ni znan. Prvih pet sezon si lahko ogledate prav tam.

