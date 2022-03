Tako bo videti ameriški film, ki so ga snemali na Krvavcu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Objavljeni so prvi prizori filma z Naomi Watts v glavni vlogi, ki so ga snemali tudi v Sloveniji.

Februarja in marca lani se je na Krvavcu mudila filmska ekipa z zvezdnico Naomi Watts na čelu. Tam so snemali prizore filma Neskončna nevihta (Infinite Storm), ki se "uradno" sicer ne dogaja v Sloveniji, temveč je Krvavec v filmu dobil vlogo gore Washington v ameriški zvezni državi New Hampshire.

Leto dni po gostovanju filmske ekipe na Krvavcu pa si je končno mogoče ogledati prvi napovednik, pred kratkim ga je objavilo filmsko distribucijsko podjetje Bleecker Street:

Zgodba filma Neskončna nevihta temelji na resničnih dogodkih. Naomi Watts igra izkušeno alpinistko, ki skuša osvojiti vrh gore Washington, a ji to prepreči huda nevihta, med sestopom pa naleti na izmučenega pohodnika, s katerim se nato skušata v neusmiljenem gorskem okolju rešiti pred neurjem.

Premiera Neskončne nevihte je v ZDA napovedana za 25. marec.

