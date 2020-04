Srhljivo (ne) primeren čas za vprašanje: Morda svobodna volja le ni tako svobodna? #intervju

Le nekaj dni po razglasitvi pandemije se je začela tretja sezona priljubljene serije Westworld, ki v ospredje postavlja več vprašanj človeštva, ki so trenutno aktualna tudi v resničnem življenju, in sicer, kdo nadzira našo svobodo in ali je svobodna volja res svobodna. O tem sta v skupnem intervjuju govorili osrednji igralki serije, Evan Rachel Wood in Tessa Thompson.

Evan Rachel Wood in Tessa Thompson nadaljujeta svoji misiji kot Dolores Abernathy in Charlotte Hale izven Westworlda, kjer sta se jima v novi, tretji sezoni, pridružila še dva priznana igralca, Aaron Paul, znanec iz uspešne serije Kriva pota, ter Francoz Vincent Cassel, ki je svoj pogled na tretjo sezono razkril v članku "Smešno, da se najbogatejši in najvplivnejši moški končno ujame z robotko".

Tretja sezona temačne odisejade o zori umetne inteligence je ravno na polovici in zdaj je več kot jasno, da so glavne niti v rokah ženskih likov, pa čeprav so ti pravzaprav brezspolni. To je tudi ena od kakovosti serije, ki je tako navdušila Evan in Tesso, poleg vprašanj, ki so trenutno še kako aktualna: Smo tudi v "svobodnem" svetu zares svobodni? Ali se v določene ljudi ne vlaga, ker jim je usojen neuspeh? Morda svobodna volja le ni tako svobodna?

Kako se za vajina lika začne tretja sezona?

Evan Rachel Wood: Na koncu druge sezone nam je jasno, da je Dolores zapustila park in da je zunaj verjetno že nekaj mesecev. Poleg tega vidimo Charlottino lupino s skrivnostnim biserom (drugega gostitelja, op. p.) v njej, Bernard je na novo zgrajen, Dolores pa v svojem starem telesu, v katerem se prebija v resnični svet. Tukaj se zanjo začenja tretja sezona, lahko vidimo, česa se loteva.

Tessa Thompson: Charlotte je precej zlomljena, a je tudi ona več kot očitno na misiji, med drugim se mora uspešno vživeti v življenje osebe, katere identiteto je prevzela.

Charlotte je zdaj zelo skrivnostna oseba. Verjetno je bilo zapleteno igrati dve različni osebnosti hkrati?

Tessa: Ja, bilo je precej komplicirano. V igralstvu je zakoreninjena stara ideja, da ne moreš igrati dveh likov hkrati, s čimer se nikoli nisem strinjala, saj kot ljudje čutimo več stvari hkrati. Morda pa je to zato, ker sem tehtnica! A lahko igramo več čustev hkrati in hkrati se lahko z nami dogaja več stvari. Je pa zapleteno. Eno osrednjih vprašanje je: Lahko imamo svoj osnovni program, v središču sebe, a kako močno na nas vplivajo okoliščine? Jaz bi rekla, da kar precej.

Zdaj je vse bolj jasno, da so telesa gostiteljev večinoma brezspolna?

Evan: Da, postaja vse bolj jasno. Prav zaradi tega sem tako navdušena nad to sezono. Vključno z idejo, da moč ni odvisna od tega, kako majhen ali velik si, ali si moški ali ženska. Vsi gostitelji kažejo neverjetno fizično moč, vsi imajo to možnost, ne glede na to, kako so videti. Že to se mi zdi zelo kul. Potem pa je tu še to, da gostitelji nimajo spola. Morda ga imajo vprogramiranega, a konec koncev so stroji, kar izražajo na več načinov, tudi v spolu.

Tessa: Tudi meni je to zelo všeč to sezono, sploh ker ima Charlotte tako različne nivoje, kdaj se dobro počuti v svoji koži, zato je to hkrati priložnost, da razumemo izkušnje nekaterih ljudi, da vprašanje spola ni tako preprosto. Mislim, da živimo v času, ko moramo to začeti razumeti, kar je za nekatere ljudi precej težko. O tem sem ob snemanju te sezone veliko razmišljala in to mi je bilo zelo všeč.

Tudi karakteristike likov in njihovo obnašanje ne nakazujejo na določen spol.

Evan: Spolne vloge so po mojem mnenju ločene od spola, kar bi lahko v eni meri pripisali socializaciji, nekaj pa biologiji, a večinoma mislim, da tako o ženskah kot o moških razmišljamo na socializiran način, a se tudi to vsak dan spreminja.

Tessa ima tokrat poseben izziv, saj mora igrati dve različni osebnosti hkrati. Foto: HBO

Poleg tega je v tretji sezoni opaziti tudi, da garderoba igra pomembno vlogo pri liku Dolores.

Evan: To je sezona male črne oblekice. Sicer pogrešam modro prerijsko obleko, saj sem v njej spoznala ta lik in se mi zdi, da se tudi ona v njej najbolje počuti, v njej je popolna Dolores. Ne pogrešam pa pričeske, tej sem se z lahkoto odrekla. A je zabavno odkrivati ves njen potencial, poleg tega so mi pri seriji všeč ravno ta presenečenja, ki se zdijo zelo logična, a prej nisi razmišljal o tem.

Ena od teh je spoznanje, kar sploh ni presenečenje, da je Dolores mojstrica preobleke, lahko je kdorkoli hoče biti. To je sicer strašljiva misel, glede na njeno moč. To je tisto, kar bomo raziskali to sezono; česa vsega je zmožna, in bog ne daj, da se te spomni iz parka, saj ima popoln spomin.

Obe, tako Dolores kot Charlotte, sta jezni in povsem upravičeno, kar je nekaj, česar na malih ekranih pri ženskih likih ne vidimo pogosto. Kako je bilo igrati takšna lika?

Evan: To je res. Velikokrat navijamo za te jezne moške na misiji, ki bodo uničili vse, kar jim pride na pot - ljudje celo navijajo za Može v črnem. Reakcija ljudi na Dolores v drugi sezoni, ko se bojuje za svojo svobodo, po tem, ko so jo trideset let izkoriščali, se mi ni zdela zanimiva, saj so še vedno rekli, da je pretiravala, kar velikokrat rečemo žrtvam, ki preživijo.

Težko je, ko se gledalec ne more poistovetiti z likom in lahko predvideva marsikaj. Tega, da si jezen, da si lahko jezen, da lahko prevzameš nadzor in da te to lahko povzdigne v nekaj večjega, kot si sam, na zaslonih ne vidimo velikokrat.

Sama imam velike težave z jezo, zato je to, ko jo moram prikazati na snemanju, nekaj najtežjega, saj se v zasebnem življenju zelo trudim, da jo ukrotim. To je tako postal nek filter, ko jo lahko spustim na plano. A pod to jezo je veliko bolečine, od tu izvira.

Dolores več ne nosi modre prerijske obleke in bujne pričeske. Foto: HBO

Ta sezona nekako spominja na drugo. Kdaj sta vam Jonathan Nolan in Lisa Joy (dva od treh ustvarjalcev serije, op. p.) povedala, da se vam bodo pridružili novi liki in da bo prizorišče tretje sezone tako drugačno?

Tessa: Vedeli smo do neke mere, saj smo vedeli, kaj smo pustili za seboj v parku, in ves čas smo vedeli, da bomo kmalu razumeli večji kontekst Westworlda. Zase lahko rečem, da v tej sezoni vem več, kot sem v prejšnjih. Prej nisem vedela nič, včasih celo do večera pred snemanjem. Vsekakor sem bila ena od zasedbe, ki je prejemala urejene scenarije. So precej strateški glede tega, kdaj nam razkrijejo informacije, kar se mi zdi dobro, saj lahko razkritje vpliva na našo igro. Takšno ustvarjanje je pravzaprav magično. A v tej sezoni se mi je zdelo lepo vedeti malce več. To, da lahko bolje razumem svet, v katerem je moj lik, je to sezono prijetnejše.

Katera so, po vašem mnenju, glavna vprašanja te sezone?

Tessa: Prvo je vsekakor vprašanje svobode, saj so bili gostitelji tako odločeni, da zapustijo park. Ta ideja, da se lahko ljudje odločajo sami, potem pa gostitelji v njihovem svetu odkrijejo, da so tudi sami v zanki zaradi algoritmov in tega, kako lahko vplivajo na njihovo življenje, če jim pustijo. Morda svobodna volja le ni tako svobodna. To je eno od vprašanj. Drugo vprašanje je ideja, da imamo vsi svoj namen, a ga okoliščine spreminjajo, da se ne vlaga v določene ljudi zaradi predvidevanja, da jim je usojen neuspeh, da se bo njihovo življenje odvilo v določeno smer zaradi njihovih določenih lastnosti, kar je nekakšna samoizpolnjujoča prerokba. Mislim, da se to v ZDA dogaja ves čas.

Je mogoče, da te prepreke do napredka ustvarjamo mi sami?

Evan: Mi jih ustvarjamo, da, vsekakor.

Tessa: Ni ti treba biti teoretik zarote, da veš, da obstaja opredeljevanje posameznika glede na izobrazbo ali predvidevanje kriminalne aktivnosti. Poleg tega na nas močno vpliva okolje in zato se v seriji poraja vprašanje: Kdo pa vpliva na okolje? To pa potem postane tvoja usoda. Kaj od vsega tega je bila v resnici izbira?

Ker je Tessin lik v tretji sezoni postal osrednji, je imela med snemanjem boljši vpogled v scenarij. Foto: HBO

Bi lahko rekli, da je Dolores glavna v tej sezoni?

Evan: Gre ji prekleto dobro, ja. Mislim, da še ne ve čisto, kaj počne. Zbira vse informacije in zdi se, da je ena od stvari, ki jo tako privlači pri Calebu (igra ga Aaron Paul, op. p.), to, da je edini človek, ki lahko še izbira. Zato hoče izvedeti, kaj je na tem, kako je to sploh možno, kaj to pomeni in kaj to pomeni za človeštvo.

Je Dolores najbolj resnična stvar, ki jo je Caleb našel?

Evan: Ironično, da. A je iskrena do njega, govori mu resnico. Ona je umetno bitje, karkoli že to pomeni, a mu govori resnico, morda prvič v njegovem življenju.

Tessa: Tudi meni je všeč Caleb. Všeč mi je, da predstavlja idejo, da so tvoje izbire v življenju dobre le toliko, kot tvoje možnosti. Ujet je v zanki, a se trudi. Če bi imel druge možnosti, bi izbral drugače. Mislim, da je to pomembno razumeti, ko pomislimo na ljudi, saj je zelo lahko obsojati tiste, ki so sprejeli vprašljive odločitve, ki imajo za seboj morda kriminalno preteklost, a če pogledaš njihove okoliščine in se vprašaš: "Med čim je izbiral? Kaj bi sploh lahko izbral?" Evan: "In če bi bil sam v istem položaju, bi se odločil enako?" Odgovor je, da.

Kako bi opisali odnos med Dolores in Charlotte to sezono?

Evan: Kot zelo čudnega, vznemirjajočega in kulskega. A verjetno sta druga za drugo edini. Dolores se še vedno skriva v resničnem svetu, domnevno brez Teddyja (igra ga James Marsden, op. p.), brez varuha, brez kogarkoli, ima le to verzijo Charlotte in mislim, da je to tisto, kar ju povezuje na nek čuden način. Delita si nekakšno intimo, ki je ne moreta deliti z nobenim drugim.

Dolores je zelo strateška, kdo je in kako se obnaša glede na situacijo, v kateri se znajde. Ko sem snemala prizore s Tesso, sem to počela z občutkom zavedanja, da so to trenutki, v katerih je lahko to, kar je in odvrže masko. V najinih prizorih je veliko bolj ranljiva, se mi zdi. Na ta način vidimo tudi Dolores, njena dejanja in ali so ta dobra ali slaba. Gre se ji za svobodo, a vedno najde nekoga, ki počne stvari namesto nje, je pod njenim nadzorom, obstaja neka hierarhija. Ni vedno čisto jasno, če je to dobro.

Evan se v tej sezoni močno poveže tudi z likom Aarona Paula. Foto: HBO

Westworld soustvarjajo izvršni producenti Lisa Joy, Jonathan Nolan in J. J. Abrams. Velikopotezno dramo so si zamislili v futurističnem svetu Westworld, tehnološkem kraju, kjer so roboti podrejeni domišljiji obiskovalcev. Koncept pustolovskih filmov in napetih dram dvignejo na višjo raven, ko se skupina robotov osamosvoji in skrene s skrbno pripravljenih scenarijev svojih stvarnikov, kar prinese skrb vzbujajoče vzorce nesprejemljivega vedenja.

Serijo je navdihnil istoimenski film Westworld iz leta 1973 scenarista in režiserja Michaela Crichtona, ki govori o zabaviščnem tematskem parku, poseljenem z roboti, in urejenim kot kulise kavbojskih filmov.

Nove epizode tretje sezone Westworlda so na sporedu vsak ponedeljek na HBO. Oboževalci si jih lahko ogledajo tudi na HBO GO, kjer sta dostopni tudi pretekli sezoni.

