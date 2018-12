Spoznajte izjemno kulturo ameriškega severozahoda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubiteljice in ljubitelji zgodovine preverite, katere zanimive dokumentarne vsebine si boste januarja lahko ogledali na programu Viasat History .

Gospodarji pacifiške obale (Masters of the Pacific Coast)

V tem dokumentarcu v dveh delih dr. Jago Cooper predstavi eno od najbolj navdihujočih zgodb v človeški zgodovini – izjemno in trdoživo kulturo ameriškega severozahoda.

2.250 kilometrov razgibane, vetrovne in skalnate obale, ki danes tvori Aljaški polotok, Britansko Kolumbijo in Washington, je bilo več kot 10.000 let dom številnih avtohtonih skupnosti.

Njihova kultura sega dlje v preteklost kot katerakoli druga kultura na ameriških celinah. Tamkajšnji prebivalci gospodarijo svoji neizprosni pokrajini, kjer so oblikovali edinstvene skupnosti, ki so na novo opredelile način razvoja človeške družbe.

Teden spomina na holokavst

Od ponedeljka, 21. januarja, ob 20. uri.

V januarju Viasat History obeležuje obletnico odkritja najtemačnejšega obdobja 2. svetovne vojne.

Skozi serijo oddaj, ki podrobno opisujejo uničujoče posledice holokavsta in razkrivajo grozljive razsežnosti dogodkov, se bodo na Viasat History spomnili žrtev v upanju, da se ta del zgodovine ne bi več nikoli ponovil.

Rim: Mogočni imperij

Od ponedeljka, 7. januarja, ob 22. uri. │ Foto: All3Media

Januarja vas Viasat History vabi na potovanje v antični Rim. Skozi različne serije si bomo iz več zornih kotov ogledali rimski imperij, da bi pridobili boljše razumevanje tedanjega življenja.

Skrivnostni svetovi

Od nedelje, 13. januarja, ob 11. uri.

Udobno se namestite in preživite prijetne nedeljske popoldneve ob najrazburljivejših preiskovalnih serijah, ki jih ponuja Viasat History.

Raziskujte temne in mračne kotičke preteklosti z nerešenimi skrivnostnimi zločini 20. stoletja – od 2. svetovne vojne do hladne vojne, znotraj kraljevih krogov in skrivnih združb. Presenečeni boste, koliko podrobnosti ostaja neraziskanih.