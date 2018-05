So to najbolj vroči turški igralci? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Slovenijo čez nekaj dni prihaja priljubljeni turški igralec Burak Özçivit, ki je gledalke navduševal že v seriji Sulejman Veličastni na Planet TV. A ni edini turški igralec, za katerim vzdihujejo gledalke in tudi gledalci.

Burak Özçivit je slovenske gledalce in gledalke osvojil že v seriji Sulejman Veličastni na Planet TV, v kateri je igral Bali bega, sultanovega komornika, ki nima sreče v ljubezni. Naslednji teden končno prihaja tudi v Slovenijo, kjer se bo v nakupovalnih središčih v Celju, Mariboru in Ljubljani družil s svojimi oboževalci.

Morda bo tudi pri nas povzročil histerijo, kakršno je zakrivil med obiskom Srbije, kjer so vstopnice za film, ki ga je promoviral, razprodali v 40 minutah, gneča deklet pa je bila tako velika, da jih je nekaj omedlelo. Ko so razglasili, da je vstopnic zmanjkalo, pa so planile v jok.

Kdo so še drugi postavni turški igralci?

Turške serije so v zadnjem času v Sloveniji izjemno priljubljene, z njimi pa tudi vse več igralcev. Zbrali smo tiste, ki jih celo IMDb uvršča med najbolj vroče:

1 / 8 Burak Hakki 2 / 8 Tolgahan Sayisman 3 / 8 Kivanç Tatlitug 4 / 8 Kenan Imirzalioglu 5 / 8 Ibrahim Celikkol 6 / 8 Engin Akyürek 7 / 8 Çagatay Ulusoy 8 / 8 Burak Özçivit

Sicer pa lahko na Planet TV trenutno spremljate telenovelo Ženska, ki je na sporedu od torka do petka ob 20. uri.