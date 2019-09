Slovenska igralca v seriji s hollywoodskim zvezdnikom #video

To poletje so na največji britanski komercialni televiziji predvajali serijo, v kateri sta ob osrednjem zvezdniku Robu Lowu nastopila tudi slovenska obraza - Katarina Čas in Andrei Lenart.

V seriji Wild Bill na britanski televiziji ITV je Rob Lowe zaigral ameriškega policista, ki se preseli v majhno angleško mesto in tam začne novo pot - tako poklicno kot zasebno. V peti epizodi serije rešuje primer umora, v katerem so osumljenci delavci, priseljeni iz Vzhodne Evrope, in med zasedbo sta se znašli tudi slovenski imeni.

Poglejte odlomke iz serije, v katerih se pojavita:

Katarina Čas igra Lubico Vargo, slovensko dekle umorjenega lastnika posestva, na katerem delajo priseljenci iz Vzhodne Evrope. Med temi je Dimitri, ki ga igra Andrei Lenart, slovenski igralec, ki je do zdaj med drugim nastopil tudi v filmu Vojna zvezd: Sila se prebuja.

"Katarina je izvrstna igralka in super oseba. Močno upam, da bova v prihodnje sodelovala pri še kakšnem projektu," je povedal Lenart in dodal: "Kar nenavadno je bilo imeti na snemanju nekoga iz domačih krajev in preklapljati med govorom v angleškem in slovenskem jeziku."

Adrian Fekete, Katarina Čas in Andrei Lenart (od leve proti desni) Foto: osebni arhiv

Sicer pa se slovensko ni govorilo le v zakulisju, nekaj slovenskih stavkov je bilo mogoče slišati tudi v sami seriji, je še povedal 26-letni Ljubljančan. Ob Lubici, ki jo je igrala Katarina Čas, je bil v tej epizodi še en slovenski lik, Tomas Kovac, ki ga je igral romunski igralec Adrian Fekete.

