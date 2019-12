Slovenija vabi filmske ekipe iz tujine: "Vozite manj. Snemajte več."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Snemanje hollywoodskih spektaklov in drugih filmskih produkcij se lahko destinaciji, kjer je snemanje potekalo, neznansko obrestuje. Dubrovnik še vedno obiskujejo množice turistov, ker je bilo tam posnetih nekaj prizorov Igre prestolov, turistična atrakcija so postale celo stopnice v Bronxu, na katerih je plesal filmski Joker.

Mnoge države zato ponujajo finančne in druge spodbude, da bi k sebi privabile tuje produkcije, prek njihovih filmov in serij pa dobile mednarodno promocijo – v Sloveniji denimo tujim produkcijam za snemanje v naših krajih ponujamo 25-odstotno denarno povračilo.

Slovenija na sejmu filmskih lokacij

Te dni v Londonu poteka eden največjih mednarodnih sejmov za promocijo filmskih lokacij FOCUS, na katerem filmarje k sebi vabijo države s celega sveta od Paname do Nepala. Med njimi pa je tudi Slovenija, slovenske filmske lokacije tam predstavlja Slovenski filmski center.

Foto: Slovenski filmski center

Foto: Slovenski filmski center

"Obiskovalci slovenske stojnice se strinjajo, da ima Slovenija s svojimi filmskimi lokacijami velik potencial za privabljanje tujih producentov," so slovenski predstavniki sporočili iz Londona, "zaradi svoje idiličnosti in slikovitosti ponuja številne raznolike snemalne lokacije."

Država, kjer je vse dosegljivo v dveh urah

Kot ključne dejavnike, ki uvrščajo Slovenijo med ekskluzivne filmske lokacije, so navedli dobro ohranjene zgodovinske objekte, številnost slikovitih lokacij, ki se nahajajo v neposredni bližini, ter dejstvo, da se lahko v enem dnevu snema tako v gorah kot ob morju, kraških jamah ali ravnicah panonske nižine. Oziroma, kot so to ponazorili s sloganom letošnje promocijske kampanje: "Slovenija. Katerakoli evropska zgodba. V dveh urah. Vozite manj. Snemajte več. Snemajte v Sloveniji."

Oglejte si še: