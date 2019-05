Sivi črv in Gendry iz Igre prestolov: Ne bo se končalo, kot mislite, da se bo #intervju

Igralca Joe Dempsie in Jacob Anderson v Igri prestolov igrata Gendryja in Sivega črva ter sta ena od likov, ki sta po četrti epizodi osme sezone še vedno živa. Tik pred koncem serije sta nam razkrila, kar lahko.

Vsi igralci serije Igra prestolov so se skozi osem sezon naučili, kako dobro ohranjati skrivnosti in ne razkrivati razpletov ene najbolj priljubljenih serij vseh časov. Tik pred težko pričakovanim koncem je ugibanj in vprašanj o razpletu vse več, a igralci ostajajo neomajni.

Potem ko so nam nekaj o finalni sezoni razkrili že Rory McCann (Pes) in Kristofer Hivju (Tormund), Gemma Whelan (Yara Greyjoy) in Iain Glen (Ser Jorah Mormont) ter John Bradley (Samwell Tarly) in Hannah Murray (Gilly), sta o zadnjih snemalnih dneh spregovorila še Joe Dempsie in Jacob Anderson, ki sta upodabljala Gendryja in Sivega črva.

©2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. Foto: Jonathan Ford Kako se je osma sezona začela za vajina lika?

Joe Dempsie: Gendry se pripravlja na veliko bitko z belimi hodci, hkrati pa poskuša, da mu drugi liki ne pridejo do živega.

Pa Sivi črv?

Jacob Anderson: Zanj se pa vse začne na konju. Še nikoli ga nismo videli na konju.

Je sploh kdaj jezdil?

JA: Ko sem začel snemati, to je bilo v tretji sezoni, sem šel na tečaj jezdenja. Ko smo bili v Maroku, sem en večer večerjal z D. B. Weissom (enim od ustvarjalcev, op. p.) in me je vprašal, kako sem kaj. Rekel sem, da odlično, da zelo uživam v urah jezdenja in da je res zabavno.

On pa me vpraša: "Zakaj pa hodiš na ure jezdenja?" Odgovoril sem mu, da ne vem, saj je vendar njegova serija. On pa: "Nikoli ne boš na konju, saj si pešak." Tako, da ... je po teh letih lepo, da so mi te ure končno prišle prav.

Lahko vsaj malo razkrijeta, kako se bodo stvari odvijale naprej?

JD: Lahko rečem samo to, da mislim, da se ne bo končalo, kot mislite, da se bo.

JA: Se strinjam. Kar je odlično.

JD: Zdi se ... ne kot mir pred nevihto, ampak bolj kot priprave na nekaj kataklizmičnega.

Joe Dempsie se je, zahvaljujoč Gendryju, naučil kovati. Foto: HBO

Verjetno sta se oba skozi vsa ta leta naučila precej dobro ohranjati skrivnosti?

JA: Pokerski izraz. Vsi imamo zelo dober pokerski izraz.

JD: Nekoč sem že rekel, da je tako, kot bi nas pripravljali na kariero v politiki. Ko smo snemali prve tri sezone, so nam sicer rekli, naj ne razkrivamo razpletov serije, a takrat se je zdelo, da to sploh ni tako velika stvar. Serija še ni bila tako zelo priljubljena. Zdaj pa, ko smo pri osmi sezoni in se zavedamo vznemirjenja in veličine te serije, vemo, da moramo vztrajati pri tem. Tako kot je vznemirljivo za vse druge, je bilo vznemirljivo za nas, ko smo brali scenarij in ga snemali. Skozi leta me je mikalo, da bi prijateljem razkril kaj, pri osmi sezoni pa nikakor. Niti svoji mami.

JA: Najbližje temu, da sem kaj razkril o tej sezoni, je bilo le to, da bodo zdaj treščili svetovi. Včasih sem prišel domov s snemanja v Belfastu in sem ženi po ovinkih povedal, kaj smo počeli, in bi lahko iz mojih namigov kaj razbrala. Vendar pa je precej težko razkriti, razen, če greš res v detajle. Lahko razkriješ velike trenutke, a brez pravega konteksta nimajo enakega učinka.

©2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. Foto: Jonathan Ford Je kaj, česar ne bosta pogrešala po koncu snemanja?

JA: Moj kostum je res lepo narejen, a ni ravno praktičen. Vizualno in estetsko je lep, a se zelo težko premikam, v njem se je precej težko bojevati. Letos pa sem se moral posloviti od kostuma, ki ga ne bom oblekel nikoli več. Bom kar odkrit - jokal sem, ko sem ga zadnjič slekel. Po koncu snemanja sem imel po telesu kar nekaj odrgnin in ran, a ko sem slekel tuniko in usnje pod kostumom, sem padel v jok.

JD: Jaz ne bom pogrešal umetnega snega, ki sem ga imel povsod. Na koncu dneva še v nosu. Sovražil sem ga, sovražil. A ko pomisliš na snemalne dneve in na vzdušje, je precej lažje. Ko smo stali za Zidom v neurju in smo komaj videli tri metre pred sabo ... zelo sem užival v snemanju te epizode, torej se je vse nekako prepletlo.

Rekel bi, da sem sovražil tisti sneg, vendar je bil del te izkušnje, kar pa sem oboževal.

Katerih praktičnih veščin sta se naučila, zahvaljujoč Igri prestolov?

JD: Jaz sem imel nekaj ur učenja kovanja s Stevom, ki je bil eden glavnih orožarjev na snemanju. Je neverjeten kovač, ki med drugim izdeluje tudi postelje in kovinska vrata. Poslali so me, da se ob njem naučim nekaj stvari. Kar sem izdelal, je bilo precej žalostno, a je zelo vzbudilo moje zanimanje za ta poklic. Tradicionalno je to moški poklic, saj ves dan dobesedno tolčeš vroče jeklo ob drug kos kovine.

JA: To je res precej moško.

JD: Res je. Povrh vsega pa je še potenje. A imeti moraš pravi umetniški čut in biti zelo natančen.

JA: Jaz znam zdaj precej dobro vihteti kopje. Če bi mi nekdo rekel: "Tukaj imaš kopje in se bojuj", bi verjetno naredil precej škode.

Preverite tudi: