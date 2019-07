Sezona skrivnosti in največje prelomnice 2. svetovne vojne

Avgusta vam bodo na programu Viasat History predstavili kopico povsem svežih dokumentarcev in razkrili doslej še neslišane, zamolčane in domnevno izgubljene zgodbe, velik poudarek pa bo tudi na dokumentarnih vsebinah o 2. svetovni vojni.

Vzponi in padci: Prelomnice 2. svetovne vojne (Rise and Fall: The Turning Points of World War II)

Premierno vsak večer med tednom od četrtka, 15. avgusta, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 60 min │ Foto: Wild Thing

Od prvega izstreljenega naboja do končnega gobastega oblaka, zapletena zgodba druge svetovne vojne se dotika sleherne celine in ne pozna milosti. Ta dokumentarna serija vam bo predstavila petdeset največjih mejnikov, ki so zaznamovali mučno in nasilno zgodovino velike vojne.

Proučevali bodo vojaške pohode, velike bitke, umike, poraze in zmage, da bi ugotovili, kaj je bilo odločilno na bojiščih in visoko nad bojišči v Evropi, Aziji, Severni Ameriki in v svetovnih oceanih. Prav tako bodo analizirali politične in ekonomske dimenzije vojne – kdo je zavzel oblast, kdo je padel, kako je bila vojna financirana in kako so zadostili potrebi po materialnih sredstvih.

Te dogodke bodo raziskali po kronološkem vrstnem redu v šestih epizodah, saj so bile kamere prisotne pri vseh največjih prelomnicah. Od nestabilnosti po koncu vojne in Versajske pogodbe do upanja na mirno prihodnost in ustanovitve Združenih narodov – prikazali bodo jasno sliko tega, kako je bila vojna dobljena oziroma izgubljena.

Sezona skrivnosti

Vsak večer med tednom od torka, 13. avgusta, ob 22.15. │ Foto: GA&A

Odkrijte resnico o britanski kraljevi družini, aristokraciji in njihovih povezavah z nacisti, spoznajte, kaj nas lahko najsodobnejše znanstvene raziskave in tehnike naučijo o žrtvah izbruha vulkana v Pompejih, in ugotovite, zakaj so v kleti Benjamina Franklina našli skrita okostja.

Skrivnosti mrtvih (Secrets of the Dead)

Od srede, 14. avgusta, ob 22.15. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 2 x 60 min │ Foto: PBS

V prvi epizodi z naslovom Kosti na ulici Craven bodo raziskali ostanke okostij najmanj desetih ljudi, tudi dojenčkov, ki so jih odkrili v kletnih prostorih londonske rezidence Benjamina Franklina. Ljudje so se spraševali, ali je ustanovitelj ZDA morebiti skrival temno plat, saj so bile kosti precizno razrezane in prevrtane.

V drugi epizodi z naslovom Temačna zima v Jamestownu skupina arheologov med izkopavanji na lokaciji zgodnje ameriške kolonije odkrije nekaj presenetljivega – ostanke mlade ženske, zakopane med smetmi na podstrešju, ki segajo v leto 1609.

Mladenka je bila ena od zgodnjih angleških v Jamestownu, kjer predstavniki indijanskega ljudstva Powhatan niso bili pripravljeni pomagati naseljencem in so umorili vsakogar, ki je zapustil utrdbo.

Pompejevi živi mrtveci (Pompeii's Living Dead)

V torek, 13. avgusta, ob 22.15. │ Št. epizod: 1 x 60 min │ Foto: GA&A

86 mavčnih odlitkov žrtev Pompejev predstavlja edinstvene arheološke dokaze. Ti so bili izdelani leta 1863 s pomočjo revolucionarne tehnike, ki jo je razvil arheolog Carlo Fiorelli. Toda veliko teh odlitkov je skozi leta močno razpadlo. Profesor Giancarlo Napoli in njegova ekipa so zdaj odločeni obnoviti te krhke odlitke.

Gre za izjemno zahtevno nalogo, ki zajema obnovo organskih snovi (človeških kosti), vdelanih v neorganski snovi (sadra), a postopek obnove je hkrati priložnost za zgodovinarje in antropologe, da pridobijo nova spoznanja o zadnjih trenutkih Pompejev in njegovih prebivalcev.

Zahvaljujoč napredni slikovni in medicinski tehnologiji bomo žrtve tega uničujočega vulkanskega izbruha v Pompejih na malih zaslonih obudili nazaj v življenje.

Kraljeva družina, britansko plemstvo in nacisti (The Royals, the British Aristocracy and the Nazis)

V petek, 16. avgusta, ob 22.15. │ Št. epizod: 1 x 60 min │ Foto: ZDF

Britanska kraljeva družina je vedno predstavljala simbol upora proti nacizmu, a zdaj so na površje prišle informacije iz različnih virov, da naj bi Windsorjevi na skrivaj simpatizirali z nacističnim režimom.

Sveža odkritja celo podžigajo sume, da naj bi poleti leta 1940 abdicirani kralj Edvard VIII. predal občutljive vojne informacije Hitlerjevemu režimu v upanju, da bi si zagotovil Hitlerjevo podporo pri načrtovanem ponovnem zavzetju prestola.

Ta dokumentarec predstavlja videoposnetke in nedavno odkrite fotografije kot dokaz za spogledovanje sodobne kraljeve družine in vodilnih britanskih plemičev z nacizmom.

Oddaja se še posebej osredotoča na odločilno vlogo Edwarda in njegove ameriške žene Wallis Simpson, ki je bila nezadovoljna s svojim statusom zapostavljene vojvodinje in je Edwardu predstavila ideologijo nacizma.

Ko je umrl Hitler (The Day Hitler Died)

V nedeljo, 4. avgusta, ob 20.50. │ Št. epizod: 1 x 60 min │ Foto: Cineflix

To je zgodba o zadnjih 48 urah enega najzlobnejših ljudi v zgodovini, po besedah tistih, ki so bili zraven. Leta 1948 so krožile govorice, da naj bi Hitler še živel, in mnogi so se bali njegovega povratka.

Nürnberški sodnik Michael Musmanno je bil nad temi govoricami tako ogorčen, da se je odločil enkrat za vselej dokazati, da je firer resnično mrtev. Govoril je z vsemi, ki so bili prisotni v Hitlerjevih zadnjih trenutkih v bunkerju, vključno z vodjo Hitlerjeve mladine Arturjem Axmannom, Hitlerjevo tajnico Traudl Junge in poveljnikom Freytagom von Loringhovenom.

Sodnik Musmanno je intervjuval vsega 22 prič, ti intervjuji pa predstavljajo glavni dokaz tega, kaj se je zgodilo s Hitlerjem v zadnjih dneh druge svetovne vojne. Posnetki intervjujev so bili celih 65 let pozabljeni, dokler jih niso leta 2013 odkrili v arhivu v Pittsburghu.

Izven Nemčije niso bili še nikoli predvajani, prvič so bili prikazani prav v tem dokumentarcu. Besede intervjuvancev so bile skrbno proučene z namenom, da bi forenzično rekonstruirali zadnje ure, dneve in minute firerjevega življenja.

Adolfov otok (Adolf Island)

V nedeljo, 11. avgusta, ob 21. uri. │ Št. epizod: 1 x 60 min │ Foto: Off the Fence

Že od samega začetka vojne je bila zasedba Velike Britanije del Hitlerjevega načrta za prevlado nad Evropo. Gestapovski priročnik za invazijo na Veliko Britanijo, ki je bil javno objavljen leta 2000, natanko opisuje priprave prav na to.

V njem so celo zabeležena imena 2820-ih sovražnikov nacizma, ki naj bi bili aretirani nemudoma po invaziji. Nazadnje so Nemci zasedli le 70 kvadratnih milj britanskega ozemlja, Kanalske otoke, toda zdaj forenzična arheologinja Caroline Sturdy Colls razkriva pretresljiva nova odkritja iz ozadja te okupacije.

Ko dodamo še sveže arhivske informacije o načrtu invazije na otok, pridemo do grozljivih spoznanj o tem, kakšne posledice bi pustila v celoti izpeljana invazija.

Zahvaljujoč edinstvenemu dostopu do Carolinine izredne forenzične preiskave bomo obelodanili dolgo zakopane dokaze, ki razkrivajo resnico o edinem SS-ovskem koncentracijskem taborišču na britanskih tleh in Churchillovo vlogo pri ohranjanju te skrivnosti polnih 70 let.

Epske bojevnice – Vikingi (Epic Warrior Women - Vikings)

V nedeljo, 18. avgusta, ob 21. uri. │ Št. epizod: 1 x 60 min │ Foto: Urban Canyons

Zgodovinarji so bili dolga stoletja prepričani, da so bili vsi vikinški bojevniki moškega spola, saj ni bilo nobenih dokazov o ženskih bojevnicah. Nato pa so na majhnem švedskem otoku Björkö na dan prišle osupljive skrivnosti.

Na otoku je stalo srednjeveško vikinško mesto Birka, zunaj njegovih zidov je bilo več kot štiri tisoč grobov, od teh pa je izstopal en prav poseben, zavarovan z velikim balvanom. Pod tem balvanom se je nahajala grobnica velike vikinške bojevnice, ki je bila zakopana skupaj z dvema konjema, ščiti, mečem, sekiro, puščicami in sulicami.

Več kot sto let po njenem prvotnem odkritju je skupina švedskih genetikov in arheologov pod vodstvom dr. Charlotte Hedenstierna-Jonson dokazala, da je bila bojevnica ženskega spola.

Odštevanje do invazije

Vsak večer od ponedeljka, 26. avgusta, ob 21. uri. │ Foto: IMG

V pričakovanju 80. obletnice izbruha druge svetovne vojne so na programu združili poučne epizode njihovih najbolj znanih oddaj na temo druge svetovne vojne – Nacisti, Moje življenje v Hitlerjevi Nemčiji, Olimpijske sanje, Hindenburg in Hitler ter Ženske Tretjega rajha.

Posebno pozornost bodo posvetili tudi invaziji na Poljsko v epizodah dokumentarne serije Druga svetovna vojna v barvah.

Krščanstvo: Največja zgodba

Vsak večer med tednom od četrtka, 1. avgusta, ob 22.uri. │ Foto: Fremantle

Na programu Viasat History so skrbno izbrali kakovostne dokumentarce, da bi vam prikazali prelomne trenutke religije, ki že stoletja prevladuje v Evropi.

V oddaji Zgodovina krščanstva nas bo zgodovinar sir Diarmaid MacCulloch vodil skozi zgodovino njenih ekstremov, od dobrih duhovnih del in transcendentne umetnosti do pritlehne politike in sektaškega preganjanja.

V dvodelnem dokumentarcu Lovci na Sveto pismo pa bodo razkrili skrivnosti svetopisemskih knjig in odpotovali v Egipt po sledeh učenjakov ter arheologov 19. in 20 stoletja, ki so iskali zakopane zgodnjekrščanske tekste.

