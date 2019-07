Serija Teror: Zloglasni bo začela kri ledeniti sredi avgusta

Premiera serije Teror: Zloglasni bo v četrtek, 15. avgusta, ob 22. uri na programu AMC.

Dogajanje serije Teror: Zloglasni je postavljeno v čas druge svetovne vojne, ko so ameriške oblasti zaprle več 100 tisoč japonskih Američanov v internacijska taborišča po vsej državi. Osredotoča se na vrsto bizarnih smrti, ki preganjajo japonsko-ameriško skupnost, in na potovanje mladega človeka, ki si želi razumeti in se bojevati proti zlonamerni entiteti, ki je zanje odgovorna.

Foto: AMC

V glavnih vlogah bodo zaigrali Derek Mio kot Chester Nakayama, Kiki Sukezane (Lost in Space) kot Yuko, skrivnostna ženska iz Chesterjeve preteklosti, Cristina Rodlo (Miss Bala) kot Luz, Chesterjevo skrivno dekle, Shingo Usami (Unbroken) kot Henry Nakayama, Chesterjev oče, Naoko Mori (Everest) kot Asako Nakayama, Chesterjeva mati, Miki Ishikawa (9-1-1) kot Amy, družinska prijateljica Nakayamovih, in priznani igralec, producent, avtor in aktivist George Takei (Star Trek) kot Yamato-san, starešina skupnosti in nekdanji ribiški kapitan.

Foto: AMC

Serija je nastala v produkciji AMC Studia, Scotta Freeja, Emjag Productions in Entertainment 360. Soustvarjalca in izvršna producenta serije sta Alexander Woo in Max Borenstein. Kot izvršni producenti pa so sodelovali še Ridley Scott, David W. Zucker, Alexandra Milchan, Scott Lambert, Guymon Casady in Jordan Sheehan.

