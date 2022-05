Senzacija Tik Toka: mladi Slovenec v Cannesu osvojil glavno nagrado

Slovenski kratki film Love In Plane Sight Mateja Rimaniča je na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu prejel glavno nagrado v tekmovalni kategoriji kratki film na Tik Toku za kratke izvirne videoposnetke, dolge od 30 sekund do treh minut.

Filmski festival v Cannesu je letos prvič vstopil tudi v partnerstvo s spletno platformo Tik Tok, ki je imela v sklopu festivala svojo tekmovalno kategorijo #TikTokShortFilm. K prijavi so povabili tako uveljavljene kakor tudi prihajajoče filmske ustvarjalce, ki so na festival prijavili kratke, izvirne videoposnetke, dolge od 30 sekund do treh minut.

V tekmovalni program je bil izbran tudi slovenski ustvarjalec Matej Rimanič iz Kopra, študent 3. letnika Akademije umetnosti v Novi Gorici, s kratkim filmom Love In Plane Sight, ki je v petek prejel glavno nagrado.

Poglejte nagrajeni film:

Rimanič, čigar romantično delo spremlja dva bodoča zaljubljenca, ki komunicirata prek balkonov, se je ob prejemu nagrade zahvalil sosedom, ker so mu v zadnjem trenutku dovolili uporabo njihovega prostora, potem ko so je le teden dni pred rokom prijave pojavilo še pet drugih scenarijev in težave z zagotavljanjem lokacij. Ustvarjalno ekipo sestavljajo še: direktor fotografije Nik Kranjec, poleg Rimaniča še igralka Eva Mlakar, oblikovalec zvoka Alen Fekonja in svetovalec Luka Jurinčič.

"Nagrada nam najprej seveda pomeni potrditev za dobro opravljeno delo. Ustvarjanje filmov je ekipni šport, tako da ta zmaga ni samo moja, je nagrada za vse nas, ki smo pri projektu sodelovali. Vsi smo v tem svetu, tako da se že veselimo novih priložnosti in izzivov," je povedal Rimanič, "z direktorjem fotografije Nikom Kranjcem sva se v Cannesu večkrat pošalila, da je po letih garanja to šele naš začetek. Osebno upam, da mi bo ta nagrada odprla vrata v širši filmski svet, saj se želim s tem profesionalno ukvarjati na svetovni ravni."

Matej Rimanič (desno) z direktorjem fotografije Nikom Kranjcem Foto: Cannes Film Festival

"Svet jemljemo preveč resno"

"Dva najboljša občutka na svetu sta, ko ti uspe nekoga nasmejati do solz in ne more več dihati in obratno - ko tebe nekdo nasmeje do solz in ne moreš več dihati," je še dejal, "delam komedije, saj sem mnenja, da svet jemljemo preveč resno. Ljudje bi se morali več smejati, zato upam, da bom lahko nekoč to omogočil čim več ljudem. Komedija je kot žanr zelo zanemarjena in ne dovolj cenjena. Moj največji cilj je, da ji dam spoštovanje, ki si ga zasluži, in pokažem svetu, da je narediti dobro komedijo tudi velika umetnost."

Žirija je sicer skupno podelila dve glavni nagradi ter nagrado za scenarij in montažo. V tekmovalnem programu je sodelovalo 44 držav, videoposnetke si je ogledalo 4,5 milijarde ljudi po vsem svetu. Mednarodno žirijo je vodil Rithy Panh, z oskarjem nominiran kamboški filmski režiser, čigar filmi se redno predvajajo v Cannesu, Berlinu in na drugih svetovnih festivalih. Člani žirije so bili še sudanska multidisciplinarna ustvarjalka Basma Khalifa, umetnica in filmska ustvarjalka Camille Ducellier, scenaristka in producentka filma Un Air De Kora Angela Diabang in Khaby Lame, v Senegalu rojeni tiktoker, eden najbolj priljubljenih ustvarjalcev na tej platformi s 137 milijoni sledilcev.

