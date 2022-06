Sandra Bullock se umika: "Povsem izgorela sem"

"Zdi se mi, da ne znam več sprejemati zdravih, pametnih odločitev," je v intervjuju za The Hollywood Reporter dejala 57-letna Sandra Bullock, ki je v svoji 30-letni filmski karieri posnela skoraj 50 filmov.

"Nočem se več držati urnikov drugih, temveč le svojega," je pojasnila odločitev, da se umakne iz Hollywooda in se posveti le sebi, "povsem izgorela sem. Tako zelo sem utrujena."

Foto: Reuters

Dodala je, da je sicer hvaležna za uspehe, ki jih je dosegla v karieri, po drugi strani pa jo skrbi, da je zato trpelo njeno zasebno življenje.

"Vedno sem imela dovolj dela, res sem imela srečo," je dejala, "nato pa sem ugotovila, da se pretirano zanašam na svojo kariero. Morala sem se zazreti vase in ugotoviti, da delo ni vse, kar imam."

Foto: Reuters

Igralka, ki ima 11-letnega sina Louisa in osemletno hčer Lailo, je poudarila, da ne ve, kdaj bo spet začela igrati, ob tem pa poudarila, da to ne pomeni, da se ne bo več vrnila k filmom.

"Nisem se upokojila, le nekaj časa ne bom stala pred kamero," je dejala, "imam čudovita otroka in rada bi ju gledala vsak dan. Rada bi, da sta jezna name, da jima grem na živce in da skupaj ustvarjamo spomine. Če pa se bom odločila upokojiti, bom to sporočila."

Preberite še: