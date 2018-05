Ribiška misija in sobote preživetja

Sobote preživetja

Imate vse, kar potrebujete za preživetje? Na Viasat Explore in si oglejte najbolj ekstremne in neizprosne oddaje o preživetju – od drznih podvigov vzdržljivosti sredi aljaške divjine (Neverjetno preživetje – Aljaska) do preizkušanja skrajnih meja zmogljivosti SAS rekrutov (Izbor: Velika Britanija) in posameznikov, ki živijo na obrobju civilizacije. │ Od sobote, 9. junija, ob 20.15.

Misija: ribolov (Fishing Impossible)

Premierno od ponedeljka, 25. junija, ob 21.45. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: BBC Worldwide

V dokumentarni seriji spremljamo tri navdušene ribiče, ki se odpravijo na razburljivo in zabavno potovanje okrog sveta.

Charlie, Jay in Blowfish so trije prijatelji, obsedeni z ribolovom, vsak s svojim strokovnim znanjem. Skupaj načrtujejo najbolj nenavadna in ekstremna ribolovna potovanja in se odpravijo na deset čudovitih destinacij po svetu.

Od lova s harpunami na Bahamih do bungee skokov v Britanski Kolumbiji in izmikanja krokodilom v Keniji, njihovo poslanstvo je ujeti neulovljivo na najbolj zabaven in nenavaden način. Ta privlačna in adrenalina polna potovanja so sanje vsakega ribiča.