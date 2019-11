Prvovrstni maraton: najljubše serije od začetka do konca

Kaj pravite na to, da bi prvi teden v decembru posvetili svojim najljubšim serijam? Potrebujete samo troje: večerni čas samo zase, zalogo dobre hrane in televizijo NEO .

Foto: IMDb

Sivi poznojesenski dnevi kar kličejo po zabavi pred televizijskimi zasloni. In za to, da bo takšna zabava res trajala, bo poskrbela prvovrstna vsebina po vašem okusu. Ker so serije resnično najboljša ideja za maratonsko gledanje televizije, vam razkrivamo način gledanja serij, pri katerem vam nikoli ne bo zmanjkalo vsebin.

Videoteka NEO vam omogoča pravo revolucijo v spremljanju televizijskih serij. Po koncu vsakega dela vam namreč ponuja naslednji del, ki je na voljo, in vse preostale do konca sezone. Katera serija vas bo najprej prevzela?

Serije, ki vas bodo prikovale pred zaslone

Televizija NEO vam poleg vsebin na rednem programu omogoča dodatno filmsko izkušnjo. Tako si lahko najboljše in najbolj vroče serije ogledate prek videotek DKino, HBO on Demand, HBO GO, Pickbox in Minimax+.

Foto: imdb

Izbrali smo pet najboljših:

VARUHI

Prepustite se glavnim junakom serije, ki se odvija v alternativni sodobni resničnosti v ZDA. Kaj se dogaja s superjunaki, ki jih je oblast izobčila? Se obeta revolucija?

DEKLINA ZGODBA

Serija spremlja žensko, ki je prisiljena živeti kot priležnica v fundamentalistični teokratski diktaturi bližnje prihodnosti. V distopičnem režimu Gilead imajo (skoraj) vso moč v rokah moški, medtem ko so plodne ženske namenjene izključno razplodu.

PRAVI DETEKTIV

Oglejte si vse tri sezone večkrat nagrajena kriminalne drame, ki je osvojila vse ljubitelje kriminalk. V tretji sezoni je v ospredju primer mračnega umora otroka v Arkansasu, ki se vleče kar 35 let. Igrajo Mahershala Ali, Stephen Dorff in Carmen Ejogo.

AGATHA CHRISTIE: UMORI PO ABECEDI

Piše se leto 1933, ko se morilec s pomočjo železniške mreže klati po Britaniji. Glavno vlogo v misterioznem dramskem trilerju ima Hercule Poirot, ki ga seveda igra John Malkovich. Ta se zaplete v spopad s krutim tekmecem ter s tem na kocko postavi svojo avtoriteto in integriteto.

RESNICA O AFERI HARRY QUEBERT

Ugledni pisatelj Quebert je obtožen umora, ker na njegovem dvorišču najdejo truplo mlade Nole Kellergan. Njegov nekdanji študent Marcus se preseli v Sommerdale, ker želi dokazati nedolžnost svojega mentorja.

Filmski poudarki tedna: Čudovita bitja, Napad na policijsko postajo št. 13, Hulk in Pozabi Saro.

Za vse preostale pa …

Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Če vas maraton v obliki televizijskih serij ne prepriča, pa lahko preklopite na športno dogajanje: konec tedna bo spet v znamenju napetih tekem za Prvo ligo Telekom Slovenije. V soboto ne zamudite obračuna Maribor – Triglav Kranj, v nedeljo pa mestnega derbija Bravo – Olimpija.

Ljubitelji alpskega boste prav tako prišli na svoj račun. Na sporedu sta namreč slalom in veleslalom za ženske ter smuk in superveleslalom za moške.

Foto: Vita Orehek

Vse oboževalce pristne zabave vabimo na ogled zadnjih dveh delov oddaj Znajdi se! in Znani prvič za volanom. Ne zamudite niti redne doze smeha v oddajah Pri Črnem Petru in Ta teden z Juretom Godlerjem.