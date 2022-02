Prvič: za oskarje nominirana dva hollywoodska para

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška filmska akademija je objavila nominacije za letošnje oskarje. Filmska para Penelope Cruz in Javier Bardem ter Kirsten Dunst in Jesse Plemons so se vpisali v zgodovino oskarjev z nominacijami za svoje predstave.