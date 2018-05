Protest za enakopravnost žensk na rdeči preprogi v Cannesu #foto

Mednarodni filmski festival v Cannesu je bil v soboto prizorišče protesta 82 filmskih igralk, režiserk in producentk, ki so s skupnim nastopom na rdeči preprogi zahtevale enakopravnost med spoloma. Med njimi je bila tudi predsednica velike festivalske žirije Cate Blanchett, ki je v nagovoru navedla skrb vzbujajoča dejstva.

Pred večerno premiero filma Girls of the Sun francoske režiserke Eve Husson, ki govori o boju za pravice kurdskih žensk, se je na rdeči preprogi 71. mednarodnega filmskega festivala v Cannesu v boju za enakopravnost med spoloma zbralo 82 igralk, režiserk in producentk. Foto: Reuters

"Tukaj nas je 82 žensk, toliko, kolikor je režiserk, ki so se sprehodile po teh stopnicah od prve edicije tega filmskega festivala leta 1946. V enakem obdobju se je po teh istih stopnicah povzpelo 1.688 režiserjev," je v govoru po poročanju BBC na shodu za enakopravnost žensk izpostavila igralka Cate Blanchett. "Prestižno zlato palmo so podelili 71 režiserjem in le dvema režiserkama," je dodala.

Poziv k uzakonitvi plačne enakosti med spoloma

Med ženskami, ki so se sklenjenih rok počasi in odločno skupaj sprehodile po stopnicah, ki obložene z rdečo preprogo vodijo do glavnega festivalskega prizorišča, so bile Kristen Stewart, Alice Rohrwacher, Marion Cotillard, Salma Hayek, Lea Seydoux in celo 89-letna režiserka Agnes Varda, ki je v govoru pozvala k uzakonitvi plačne enakosti žensk in moških.

Boj za enakopravnost med spoloma v filmski industriji se nadaljuje

S tem so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa podprle gibanje Jaz tudi/Me too, ki se bori proti spolnemu nadlegovanju in si prizadeva za enakopravnost med spoloma v filmski industriji.

Protest je bil izveden pred večerno premiero filma Girls of the Sun francoske režiserke Eve Husson, ki govori o boju za pravice kurdskih žensk. V tekmi za zlato palmo sta letos s svojimi filmi zastopani le še dve režiserki - libanonska igralka in režiserka Nadine Labaki s filmom Capernaum ter italijanska režiserka Alice Rohrwacher s filmom Happy as Lazzaro.

