Prišel je animirani Ostržek pod oskarjevsko taktirko

Novega Ostržka je režiral z oskarjem nagrajeni mehiški režiser Guillermo del Toro (Favnov labirint, Oblika vode), ki je film opisal kot ganljivo malo zgodbo o ljubezni, življenju in neposlušnosti. Del Toru se je pri režiji Ostržka pridružil ameriški režiser Mark Gustafson (Čudoviti lisjak).

Zvezdniška zasedba glasov

Ostržku je glas posodil mladi igralec Gregory Mann, ki je 15. oktobra, ob svetovni premieri filma na londonskem filmskem festivalu, dopolnil 13 let. Med igralci, ki so sinhronizirali animirane like, je tudi vrsta filmskih zvezd, med njim Ewan McGregor, John Turturro, Cate Blanchett, David Bradley, Ron Perlman, Christoph Waltz in Tilda Swinton.

Mračna pravljica je ustvarjena v animaciji zaustavljenih gibov. Zgodba o leseni lutki z nosom, ki raste z vsako lažjo, se dogaja v Italiji v 30. letih preteklega stoletja v času fašističnega diktatorja Benita Mussolinija.

Lik Ostržka se je prvič pojavil v romanu italijanskega pisatelja Carla Collodija leta 1883. Leta 1940 je Disney po knjižni predlogi posnel animirani igrani film.

