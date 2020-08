Princ z Bel-Aira se vrača, a ne takšen, kot se ga spominjamo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Will Smith bo na male ekrane spet spravil legendarno serijo, vendar tokrat v obliki drame.

Foto: Getty Images

Televizijska uspešnica Princ z Bel-Aira, v kateri je naslovno vlogo odigral Will Smith, se vrača na male ekrane, vendar ne v obliki, kot se je spominjamo. Iz komedije bo nastala drama, kar je zakrivil lažni napovednik, ki je lani zaokrožil po spletu.

Gre za video filmskega ustvarjalca Morgana Cooperja, ki je komično serijo spremenil v resno dramo z naslovom Bel-Air, ta pa je na YouTubu postala velik hit. Cooper je vzel originalno zgodbo najstnika iz Filadelfije, ki odide živet k bogatemu stricu na Bel-Air, le da je vsemu skupaj dodal temačnejši pridih.

Napovednik si je ogledal tudi Smith in ga označil za briljantnega ter Cooperju predlagal snemanje predelave v obliki dramske serije.

O tem, kako zelo všeč mu je bila Cooperjeva predelava, je posnel celo video:

Za serijo se potegujejo največje TV-mreže

Cooper je privolil v snemanje in bo postal eden od soustvarjalcev, pri pisanju scenarija pa naj bi mu pomagal priznan scenarist in producent Chris Collins, ki je sodeloval že pri serijah Skrivna naveza in Sopranovi.

Ni še dogovorjeno, katera televizijska mreža bo serijo predvajala, ameriški mediji pa poročajo, da naj bi se zanjo potegovale vse največje: Netflix, HBO Max, Amazon in Apple.

Will Smith je svojo uspešno kariero zgradil prav na seriji Princ z Bel-Aira. Foto: IMDb

Prav serija Princ z Bel-Aira je Willa Smitha izstrelila med zvezde svetovnega kova, saj je po njej začel dobivati vidnejše vloge v filmski industriji in tudi ene najbolj plačanih.

