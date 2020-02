Prijatelji se vračajo!

Igralci priljubljene humoristične serije Prijatelji se bodo 15 let po tem, ko so končali snemanje, ponovno združili.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry in David Schwimmer bodo posneli posebno epizodo, ogledati pa si jo bo mogoče na platformi HBO Max, ki bo začela delovati v maju, poroča BBC.

"Dogaja se!"

Prvi je vrnitev na svojem profilu na Instagramu delil Perry, ko je objavil staro fotografijo s snemanja in ob tem zapisal "Dogaja se!". Njegovo objavo so nato delili tudi drugi igralci.

Priljubljeno TV-serijo so na TV-zaslonih predvajali med letoma 1994 in 2004, finalno epizodo pa si je samo v ZDA ogledalo več kot 52 milijonov gledalcev, s čimer je bila to najbolj gledana epizoda v tistem času.

Po milijon dolarjev za eno epizodo

Sprva so igralci prejemali 22.500 dolarjev na epizodo, v tretji sezoni že 75 tisoč na epizodo, v četrti 85 tisoč, v peti 10 tisoč, v šesti 125 tisoč, za sedmo in osmo sezono pa že tri četrt milijona. Deveta in deseta sta jim prinesli milijon na epizodo. Od leta 2000 so upravičeni tudi do prejemanja tantiem, kar pomeni, da s serijo služijo še danes.

Foto: Cover Images

Netflix v ZDA umaknil serijo

Šestdeset milijonov Američanov, ki so naročniki storitve za gledanje filmov in TV-serij Netflix, je 1. januarja 2020 izgubilo dostop do nanizanke, ki je bila takoj za Pisarno (Office) najbolj gledana vsebina na Netflixu.

Warner Bros. Television, nosilec avtorskih pravic za Prijatelje, jih bo od maja letos namreč predvajal na svoji platformi HBO Max (lastnik HBO je medijski konglomerat WarnerMedia, katerega del je Warner Bros. Television). Kdor bo želel znova gledati Prijatelje, se bo moral torej naročiti (še) na HBO Max.

Slovenskim ljubiteljem legendarne serije, ki so tudi naročniki Netflixa, medtem še ni treba skrbeti, saj so jim Prijatelji za zdaj še vedno na voljo. Zelo mogoče je sicer, da se bo to spremenilo še letos oziroma najpozneje prihodnje leto.