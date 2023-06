Oktobra v kinematografe prihaja ameriška biografska drama o ljubezenskem življenju kralja rokenrola in njegove žene Priscille Presley, imenovan Priscilla. Film naj bi podal svež vpogled v razmerje med nekdanjima zakoncema Elvisom in Priscillo.

Film Priscilla temelji na spominih oziroma biografiji iz leta 1986 Elvis and Me: The True Story of the Love Between Priscilla Presley and the King of Rock N’ Roll (Elvis in jaz: resnična zgodba o ljubezni med Priscillo Presley in kraljem rokenrola), ki jo je s Sandro Harmon napisala Priscilla Presley. Presleyjeva je tudi producentka prihajajočega filma, je za Vogue povedala režiserka Sofia Coppola.

Kot je povedala režiserka Coppola, bo poudarek v njenem filmu predvsem na Priscilli Presley, Elvis pa bo skoraj stranski lik, njegova poklicna kariera bo v filmu zelo malo prisotna.

Film naj bi se dotaknil Priscillinega srečanja z Elvisom, njunega zakona in težav, ki so privedle do ločitve para. V filmu bo v vlogi Elvisa zaigral igralec Jacob Elordi, Priscillo pa bo upodobila Cailee Spaeny, poroča CNN.

Napovednik, ki so ga izdali nedavno, naj bi prikazoval enega izmed prvih srečanj oziroma zmenkov Priscille in Elvisa v njegovi graščini Graceland v Memphisu. Film Priscilla bo izšel dobro leto po Luhrmannovem filmu "Elvis", ki je bil lani nominiran za oskarja, v njem pa je zaigral igralec Austin Butler.

Foto: Profimedia

Že lani je Priscilla Presley na družbenih omrežjih pohvalila in osebno podprla Luhrmannov film. Priscilla pa je tudi že večkrat spregovorila o režiserki filma, za katero je povedala, da ji je všeč njeno filmsko delo, poleg tega pa meni, da bo film v redu.

Kot je povedala režiserka filma Sofia Coppola, je knjigo o spominih Priscille brala že nekaj časa nazaj in njena zgodba se je je po ponovnem branju dotaknila in jo resnično ganila. "Tako sta me zanimala Priscillina zgodba in njen pogled na to, kako je bilo odraščati kot najstnica v Gracelandu. Šla je skozi vse stopnje mlade ženske v tako razširjenem svetu – njena zgodba je nekako podobna zgodbi Marije Antoinete," je še povedala režiserka prihajajočega filma.

