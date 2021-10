Pridružite se kameram, ki spremljajo najboljše mednarodne arheologe

Pridružite se kameram National Geographica, ki spremljajo najboljše mednarodne arheologe med sezono izkopavanj v Egiptu. Z ekskluzivnim dostopom do teh neustrašnih sodobnih raziskovalcev na čelu arheologije boste priča pestremu dogajanju. Ekipe se borijo proti vročini in težavnemu terenu, da bi našle največja odkritja vseh časov.

S pomočjo najsodobnejše tehnologije vam bodo približali razburljive izkope in odkritja kot še nikoli do zdaj. Gledalci bodo v samem središču dogajanja in priča osebnim pričevanjem arheologov, ki se plazijo pod piramide, da bi odkrili davno izgubljene grobnice in izkopali 3.000 let stare mumije.

Spremljali bomo dr. Mohameda Megaheda pri vstopu v največjo piramido katerekoli kraljice v starodavnem Egiptu. Megahedu je uspelo nemogoče, ko je dosegel kraljičino grobnico. To ni uspelo še nikomur v 4.000 letih, odkar je bila zgrajena.

Dr. Kathleen Martinez je v templju Taposiris Magna, kjer kot prva raziskuje skrivno mrežo predorov pod templjem. Tempelj je bil zgrajen v času Kleopatre. Kathleen v predorih najde skrita vrata, za katera meni, da bi lahko vodila do izgubljene grobnice zadnje egipčanske faraonke.

Arheologi iščejo tudi namige, ki bi pomagali razložiti eno največjih skrivnosti starega Egipta – vzpon mumifikacije. Raziskujejo, kje bi lahko bila najstarejša mumija, in vdrejo v nedotaknjeno grobnico, da bi izvedeli, kako dobro se je ohranila mumifikacija po koncu egipčanske civilizacije. Medtem pa nepričakovana grobnica, polna trupel, razkrije, kako so navadni Egipčani poskušali priti do posmrtnega življenja.

Premiera tretje sezone oddaje Izgubljeni zakladi Egipta bo 6. novembra ob 22. uri na National Geographicu.