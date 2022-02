Prevarant s Tinderja, o katerem te dni govori ves svet #video

Kaj se gleda te dni? Če sklepamo po pogovorih in objavah na spletu, je odgovor enoten - Netflixov dokumentarec The Tinder Swindler oziroma Prevarant s Tinderja.

V njem so tri ženske razkrile, da jih je prek aplikacije Tinder zapeljal, nato pa ogoljufal isti moški, Izraelec Šimon Hajut, ki se je predstavljal z imenom Simon Leviev. Skupno naj bi od svojih žrtev (ob treh, ki so spregovorile v dokumentarcu, jih je bilo še več) pridobil okoli deset milijonov dolarjev.

Leviev je imel načrt izdelan do potankosti. Ženske, ki jih je spoznaval prek Tinderja, je prepričeval, da je sin izraelskega milijarderja Leva Levieva, kar je "dokazoval" s fotografijami svojega razkošnega življenjskega sloga, ki pa ga je pravzaprav financiral z denarjem prejšnjih žrtev.

Sčasoma, ko so mu ženske začele zaupati, jim je začel razlagati, da je v težavah in da potrebuje denarno pomoč. Ena od razlag je bila na primer to, da mora uporabiti kreditno kartico, ki ni na njegovo ime, češ da mu sledijo. Zagotavljal je, da bo ves denar povrnil, in ženske so mu verjele - ne nazadnje naj bi bil milijarderjev sin, ki živi v razkošju.

Tako je uporabljal njihove kreditne kartice, mnoge so zanj jemale posojila in mu gotovino celo pošiljale v kovčkih. Nato pa so kot povračilo dobile čeke, za katere se je izkazalo, da so brez kritja, pa ponarejene ure in podobno. Številne dolgove, ki so si jih nabrale zaradi njega, še vedno odplačujejo.

Po petih mesecih zapora odkorakal na prostost

Sčasoma je bila za Izraelcem zaradi goljufij razpisana tiralica tako v njegovi domovini kot na Švedskem, v Angliji, Nemčiji, na Danskem in Norveškem, aretirali pa so ga poleti 2019 v Grčiji in ga izročili Izraelu. Konec leta 2019 so ga tam obsodili na 15 mesecev zaporne kazni, a ga zaradi vzornega vedenja že po petih mesecih izpustili na prostost.

Napoveduje, da bo razkril svojo plat zgodbe

Zdaj 31-letni Leviev svobodno živi v Izraelu, vse do premiere dokumentarca na Netflixu je podrobnosti svojega življenja še naprej objavljal na Instagramu. Kmalu po začetku predvajanja filma je profil deaktiviral, še pred tem pa svojim sledilcem sporočil, da namerava kmalu "razkriti svojo plat zgodbe".

Medtem so se s sporočilom za javnost oglasili tudi predstavniki aplikacije Tinder, prek katere je Izraelec deloval. V dokumentarcu je bilo namreč omenjeno, da jo Leviev še naprej uporablja, pri Tinderju pa so zagotovili, da so njegov profil ukinili že leta 2019, ko so njegove goljufije prvič prišle v javnost.

Oglejte si še: