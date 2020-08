Pravi udarec vročini: nepozabni filmi na neustavljivem prenosniku

Brez dvoma je letošnje poletje povsem drugačno od vseh, ki smo jih doživeli, in od vse pričakovanj, ki smo jih imeli.

Potovanjem v eksotične kraje in kratkim potepanjem po evropskih prestolnicah smo se letos večinoma odpovedali, ampak kdo pravi, da ne smemo odpotovati v mislih, sanjariti o poletnih avanturah in se prepustiti zgodbam, ki nam jih pripovedujejo filmi?

Ogled filmskih poslastic in serij na prenosniku najvišjega kakovostnega razreda nam zagotavlja prvovrstno filmsko izkušnjo, ki se lahko kosa z ogledom filmov na filmskem platnu.

Naš zasebni kino pod zvezdami Huawei MateBook X Pro odlikujejo vrhunski dizajn, elegantno kovinsko ohišje in absolutna vitkost, saj je presenetljivo tanek (14,6 milimetra debeline) in predvsem lahek (1,33 kilograma). Njegove mere 304 x 217 milimetrov so ravno pravšnje, da ga lahko spravimo kar v torbico in si omislimo romantični filmski večer pod zvezdami. Njegov zaslon LCD je zaradi izjemne svetlosti primeren tudi za zunanjo uporabo. Huawei MateBook X Pro ima izjemno zmogljivo 56 Wh baterijo, ki zagotavlja do 13 ur predvajanja videoposnetkov z enim polnjenjem. Tako lahko uživamo v gledanju filmov brez vmesnega polnjenja. Poleg tega nam omogoča 11 ur brskanja po internetu in 15 ur običajne uporabe.





Filmi so najboljši način, da se hitro izmuznemo vsakdanjim skrbem in naporni resničnosti ter se spočijemo od dolgočasnih opravkov, ki nam krojijo vroče poletne dni. Ob dobrih filmih se sprostimo, pustimo domišljiji prosto pot in zaplavamo v brezskrbno poletno razpoloženje. Namesto oddaljenih zvokov ulice, mestnega parka ali pritajenega brnenja klimatske naprave se nam že zdi, da slišimo hrumenje oceana.

Očarljiva bližina oceana

Obale Severne Karoline, kjer se dogajajo številne romantične zgodbe pisatelja in scenarista Nicholasa Sparksa, so kot nalašč za filmske poletne večere. Priporočamo Ljubezen v steklenički (Message in a Bottle), Beležnico (Notebook), Izbiro (The Choice), Zavetje (Safe Haven ), Spomin v srcu (A Walk to Remember) ali Viharno noč (Nights in Rodanthe). Že slišite pljuskanje valov in čutite ščemenje metuljčkov v trebuhu?

Popoln zaslon za popolne filme Huawei MateBook X Pro se lahko pohvali z izjemnim zaslonom FullView Display s 35,3-centimetrsko oziroma 13,9-palčno diagonalo, ki sega skoraj od roba do roba. Ima tudi štiri zelo zmogljive zvočnike, ki oddajajo globok in odmeven bas ter jasne visoke tone, zato so ogledi filmov na tem prenosniku prava filmska poslastica.



Huawei MateBook X Pro ima zaslon LCD s frekvenco osveževanja 60 Hz, ki je občutljiv na dotik, in ločljivostjo 3K (3000 x 2000 pik). Njegov izjemen barvni razpon prikaže 100 odstotkov barvnega obsega sRGB.

Vznemirljive življenjske zgodbe

Še nekaj naslovov za ljubitelje predvidljivih, a nič manj razburljivih življenjskih zgodb: Za dežjem posije sonce (Silver Linings Playbook) z Bradleyjem Cooperjem in Jennifer Lawrence, And While We Were Here s Kate Bosworth, Dežela La la z Ryanom Goslingom in Emmo Stone in Nadarjena (Gifted) s Chrisom Evansom.

Za tiste, ki prisegajo na kompleksnejše zgodbe, predlagamo sijajnega Edwarda Nortona in njegovo transformacijo iz pustega znanstvenika v ljubečega moža v filmu Pisan pajčolan (The Painted Veil), kjer se z ljubko Naomi Watts spopadata z ljubezenskimi vrtinci. Nepričakovane obrate nam ponujajo tudi Slepota (Blind) z Alecom Baldwinom in Demi Moore, Do zadnjega diha (Breathe) z Andrewem Garfieldom in Claire Foy ter Šepet nežne ulice (If Beale Street Could Talk).





Huawei MateBook X Pro je paradni konj Huaweievih prenosnikov. Ima procesor Intel i7, 16 GB delovnega spomina in 1 TB hitrega notranjega pomnilnika SSD, grafično kartico Geforce MX250, deluje pa v operacijskem sistemu Windows 10 Pro. je paradni konj Huaweievih prenosnikov. Ima procesor Intel i7, 16 GB delovnega spomina in 1 TB hitrega notranjega pomnilnika SSD, grafično kartico Geforce MX250, deluje pa v operacijskem sistemu Windows 10 Pro.

Skok v preteklost

Turbulentni vojni dogodki so napisali številne nepozabne ljubezenske zgodbe, ki nas bodo popolnoma potegnile vase. Oglejmo si Brooklyn, Skrito življenje (A Hidden Life) ali Testament Of Youth. Še nekaj skokov v preteklost nam ponujajo filmi Far from the Madding Crowd, Čas deklištva (Little women) ali Najljubša (The Favourite).