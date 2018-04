Poglejte najbolj zabavne trenutke žirantov Nove zvezde Slovenije #video

V tokratni četrti avdicijski oddaji so za žirantsko mizo sedeli trije moški – glasbenik in modni agent Tomaž Mihelič, igralec Uroš Smolej in glasbeni producent Goran Lisica – Fox. Medtem ko je, tako kot smo že navajeni, Fox tekmovalce mnogokrat pospremil s svojevrstnimi hudomušnimi pripombami, sta na svoji strani mize zabavala tudi Tomaž in Uroš.

Pevski šov Nova zvezda Slovenije lahko na Planet TV spremljate vsako soboto ob 21. uri, sledi pa komentatorska oddaja Zvezda magazin, kjer Jasna Kuljaj, Oriana Girotto in Kataya brez dlake na jeziku komentirajo nastope bodočih zvezd.

Iz tedna v teden je videti, kako so žiranti šova Nova zvezda Slovenije bolj sproščeni in povezani med sabo. Čeprav poudarjajo, da opravljajo zelo odgovorno in zahtevno nalogo – v njihovih rokah so namreč usode uspeha in slave željnih tekmovalcev – je zadnja oddaja postregla s kar nekaj zabavnimi trenutki, povezanimi z žirijo.

Tudi tokrat je Goran Lisica - Fox stresal svoje posebne šale. Foto: Planet TV Medtem ko je na eni strani vedno resen Goran Lisica – Fox nastope tekmovalcev pospremil z zanj tipičnimi hudomušnimi pripombami, sta si na drugi strani žirantske mize svojo zabavo privoščila vedno zabavna Tomaž Mihelič in Uroš Smolej.

Venček njihovih zabavnih komentarjev in odzivov na nastope v četrti avdicijski oddaji si lahko ogledate v spodaj priloženih videih.

Kakšni kandidati bodo stopili pred žirante v zadnji, peti avdicijski oddaji, po kateri se bo na velikem odru začela bitka tistih, ki so na avdicijah prepričali žirijo, si lahko ogledate že to soboto ob 21. uri na Planet TV.