Po smrti očeta ni več imel časa biti otrok

José, ki ga v seriji poznamo kot negativca Paula Costo oziroma kot zlobnega volka Loba, je za portugalsko oddajo Alta Definição razkril, kako se je kot 12-letnik spopadel s travmatično izgubo očeta, ki je izgubil bitko s pljučnim rakom.

Po smrti očeta se je njegovo življenje popolnoma spremenilo, kar naenkrat ni več imel časa biti otrok. Življenje je od njega zahtevalo, da hitreje odraste. "Srečo sem imel, ker je moja mama po tem dogodku prevzela vlogo obeh staršev," je povedal v intervjuju in dodal, da mu brez materine podpore nikoli ne bi uspelo.

"So stvari, ki nas zaznamujejo, in so stvari, ki nam pomagajo odrasti"

José Mata je bil doma, ko je mati po telefonu prejela novico o tragičnem dogodku. "Spomnim se, da je mama zjutraj prejela klic, vendar sem vseeno šel v šolo. Sošolcu sem povedal, da so poklicali mamo, vendar sem rekel, da so se zlagali," je dejal Jose, ki pravi, da je bil dolgo v stanju zanikanja, dokler se na neki točki ni popolnoma zlomil. Na pogreb ni šel.

Čeprav je bil oče mlad, pa njegova smrt ni prišla nepričakovano. "Imel je raka na pljučih in v spominu ga imam, ko je že hodil na kemoterapijo in bil že čisto brez las," je povedal 32-letnik in dodal, "rad bi, da bi vedel, kdo sem zdaj in kaj sem postal. Čeprav mislim, da ve. Ne vem kako, ampak ve."

Pri 32 je José Mata eden izmed najobetavnejših igralcev svoje generacije. Za svoj nastop v filmu Amor Impossível režiserja António-Pedra Vasconcelosa je že prejel nagrado za najboljšega igralca, ki jo podeljuje portugalsko združenje avtorjev, ter portugalski zlati globus za najboljšega igralca.

Igral je tudi v več uspešnih televizijskih serijah, med katerimi najbolj izstopata prav Največja ljubezen in Tukaj do zdaj (Aqui Tão Longe). Trenutno snema nov igrani film, Linhas de Sangue, kjer mu družbo dela tudi soigralec José Fidalgo, ki v seriji Največja ljubezen igra policista Manuela.

