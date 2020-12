Sredi tedna je britanski tabloid The Sun objavil posnetek, ki je nastal na snemanju novega filma iz franšize Misija: Nemogoče. Na njem je mogoče slišati glavnega zvezdnika Toma Cruisa, kako kriči na filmsko ekipo, potem ko je dva člana zasačil pri neupoštevanju zaščitnih ukrepov za zajezitev okužb s koronavirusom.

Prisluhnite:

Zdaj pa The Sun poroča, da je igralec po objavi tega posnetka znova pobesnel pred sodelavci. "Prvi izbruh je bil hud, toda tudi po tem se stvari niso umirile," je tabloidu povedal neimenovan vir, "v ekipi je bilo že mesece vse bolj napeto, to pa je bila kaplja čez rob. Odkar je posnetek prišel v javnost, je Cruise še bolj jezen in več članov ekipe je dalo odpoved."

"Tom ne more več mirno gledati, kaj se dogaja, potem ko so vložili toliko truda, da sploh lahko snemajo," je za The Sun še povedal vir, "jezi ga, da ekipa pravil ne jemlje tako resno kot on."

Foto: KIKA Press/Cover Images



Po vrnitvi filmske ekipe v Veliko Britanijo je Cruise še zaostril zaščitne ukrepe na snemanju, med drugim je iz svojega žepa plačal več kot pol milijona evrov za staro potniško ladjo, na kateri v izolaciji biva snemalna ekipa. Snemanje filma Misija: Nemogoče 7 so morali do zdaj zaradi okužb s koronavirusom v ekipi že večkrat prekiniti. Oktobra so med snemanjem v Italiji med člani ekipe odkrili 12 okuženih, zaradi česar so morali zaustaviti delo in čakati, da so zdravstveni delavci izsledili vse stike, ki so jih imeli okuženi.Po vrnitvi filmske ekipe v Veliko Britanijo je Cruise še zaostril zaščitne ukrepe na snemanju, med drugim je iz svojega žepa plačal več kot pol milijona evrov za staro potniško ladjo, na kateri v izolaciji biva snemalna ekipa.

Cruise je s svojim odzivom požel nemalo pohval, češ da zaščito pred širjenjem koronavirusa jemlje zelo resno in da želi s tem pomagati filmski industriji, ki je trenutno v hudi krizi.

"Tom Cruise je nasilen diktator"

Po drugi strani pa se je zvrstila tudi vrsta kritik njegovega vedenja, najglasnejši so nekdanji pripadniki Scientološke cerkve, v kateri naj bi bil Cruise eden najpomembnejših ljudi. "Vseeno mu je za družine in ekipo, to je storil za promocijo. On ne verjame v družinske vrednote," je v zapisu, objavljenem na spletu, zatrdila igralka Leah Remini, nekdanja scientologinja, ki je zdaj ena najglasnejših kritičark te organizacije.

Igralka Leah Remini, nekdanja pripadnica Scientološke cerkve, je zdaj ena najglasnejših kritičark te organizacije. Foto: Getty Images

"Njegova reakcija na posnetku je pokazala njegovo resnično osebnost," je zapisala, "on je nasilnež, kar sem doživela tudi sama, o tem pa so mi prav tako pripovedovali njegovi zaposleni, prijatelji in nekdanje dekle. To je resnični Tom."

"Zdaj se kaže njegovo duševno stanje," je še zapisala igralka, "očitno misli, da Hollywood brez njega ne more snemati filmov. S tem je pokazal, da misli, da je božanstvo, in o tem ga prepričujejo scientologi. Resnica pa je, da v Hollywoodu vsi delajo pod strogimi zaščitnimi ukrepi, in to je splošno znano. Tom Cruise ne diktira pravil, čeprav on očitno misli, da jih. Ta psihopatski izpad je pokazal le, kar vedo vsi, ki ga poznajo oziroma so delali zanj - da je nasilen diktator."

Preberite še: