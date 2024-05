Oven

Hitro se boste prilagodili drugim, veliko boljše kot pa se bodo ostali vam. Danes boste polni razumevanja in topline. Sprejemali boste vse okoli sebe in pripravljeni boste pomagati. Ničesar tudi ne boste zahtevali, saj bo vaše bogastvo danes v dajanju in ne v jemanju. Zelo pohvalno, počutili se boste več kot odlično.

Bik

Občutili boste neko novo energijo in znali jo boste toplo predajati tudi naprej. Vaše počutje bo izjemno dobro. Spoznali boste, da ste pravzaprav živeli preveč tradicionalno. Neki načrti se ne bodo uresničili tako hitro, kot si boste želeli. Vsaka stvar potrebuje čas in vzemite to kot dobro lekcijo.

Dvojčka

V družbi domačih se boste počutili tako prijetno, da škodoželjnih ljudi okoli sebe sploh ne boste opazili. Končno boste verjeli vase in to bo za vas velika sprememba, ki jo bodo opazili tudi drugi. Na finančnem področju pa ne boste preveč uspešni, saj vas bo nek nakup preveč stal. Premislite, kako boste rešili nastalo situacijo.

Rak

Na poslovnem področju si boste lahko kar malce oddahnili, saj vam bo dan prinesel dobre novice in kar velik uspeh. Vstopili boste v obdobje, ko boste samo pridobivali. Nagrajeni boste bili v obliki slave, denarja in uspeha. Bodite pripravljeni sprejeti več, kot pa ste sploh kdaj pričakovali.

Lev

Ste v skrbeh za dom in domača razmerja? Dan bo idealen, da se skoncentrirate na to, kako boste zakrpali vse nesporazume, ki so nastali med vami in vašimi ljubljenimi. Uberite raje čisto pot, srečajte se ali dobite za pogovor. Zagotovo bo rezultat tega soočenja harmonija med vami.

Devica

Trenutno se učite nekaj novega, kar vam bo v veliko pomoč na dolgi rok. Ne bodite prehitri, a poskusite in spremenite stvari samo zaradi tega, ker ne odgovarjajo vašim standardom. Čeprav so konflikti in nesporazumi naredili komunikacijo težko, boste dobili veliko moči iz vztrajnosti.

Tehtnica

Danes boste spet kritizirali druge, zaradi česar boste bili tudi sami tarča. Spoznali boste, da dobivate nazaj tisto, kar ste v preteklosti izločili. Zbudili se boste ob dejstvu, da če boste preveč kritični do drugih, boste sprožili nepotrebno bolečino in trpljenje. Namesto kritik raje izpostavite pozitivne stvari in dobili boste neverjetne rezultate.

Škorpijon

Danes vam bo jasno, da niste tako fit, kot bi lahko bili ali pa mora nekdo, ki vam je blizu, pričeti z dnevno telovadbo. Pojdite sami v fitnes ali pa peljite to osebo. Nikoli ni prepozno pričeti s kakšno aktivnostjo v življenju. Nivo vaše fitnes rekreacije se bo počasi in enakomerno dvigoval. To bo izboljšalo vašo mentalno in fizično kondicijo.

Strelec

Danes boste prvi, ki boste izvedeli pomembno novico. Morali se boste tudi odločiti, komu jo boste povedali in komu ne. Manj ljudem boste zaupali, večje bodo možnosti, da informacija ne bo ušla do napačnih ljudi. Vsekakor premislite, komu jo boste zaupali in kdo so pravi prijatelji v takšnih časih.

Kozorog

Stvari se bodo spremenile in znaki bodo danes zelo očitni. Vse, kar je včasih bilo trdno in stabilno, se bo podrlo. Vsi imamo radi, da so stvari predvidljive večino časa, a včasih je tudi dobro, da pride nekdo mimo in malo premeša stvari, da se lahko znebimo odvečnih in nepotrebnih stvari.

Vodnar

S problemom ste se borili kar nekaj časa. Dobili boste dragocen vpogled v celotno zadevo in še danes boste vedeli, kako jo boste rešili. Odgovor bo prišel od nepričakovanega vira. Kako boste odreagirali na novo informacijo v vaši situaciji, bo odvisno od tega, kako odprti boste za spremembe.

Ribi

To bo dan, ko boste imeli korist, ker se boste bolj zavedali vašega čustvenega stanja. Čeprav boste izkusili občutke, ki jih raje ne bi, nikar ne skrbite. Naučili se boste veliko o sebi, končno boste videli sebe in svoje probleme. Prilagodite perspektivo tako, da boste videli večjo sliko.