Pet filmov, ki si jih morate ogledati vsaj enkrat v življenju

Nekateri filmi so večni in to postanejo iz različnih razlogov. Prvi obravnavajo brezčasne teme, drugi so postali kultni, ker so prinesli nekaj novega na prizorišče, tretje pa si bomo zapomnili po tem, da so pričarali določeno vzdušje ali v nas vzbudili močna čustva.

Predstavljamo vam pet takšnih filmov, ki si jih lahko ogledate v videoteki Pickbox na televiziji Telekoma Slovenije. Njihova kakovost je v tem, da si jih lahko ogledamo večkrat in da bo še vedno ostalo nekaj, zaradi česar se bomo vedno znova vračali k njim.

5. Ime rože (The Name of the Rose, 1986)

Ta kultni film Jeana-Jacquesa Annauda (Sedem let v Tibetu) temelji na istoimenskem romanu Umberta Eca, v glavni vlogi frančiškana Williama Baskervilla pa se je izkazal Sean Connery.

Po skrivnostni smrti v benediktinskem samostanu leta 1327 so menihi prepričani v prihod apokalipse. Samostan bi moral gostiti srečanje, kjer naj bi proučili frančiškansko zaobljubo revščini, zato pokličejo spoštovanega frančiškana Williama Baskervilla, naj odkrije vzrok smrti.

William in njegov pomočnik med preiskavo najdeta še več trupel in se bližata razkritju skrivnosti, ki jo hoče samostan prikriti. William mora najti pravega krivca, preden inkvizicija okrivi napačnega.

4. Golo kosilo (Naked Lunch, 1991)

Kultni film slovitega režiserja Davida Cronenberga (Videodrome, Senca preteklosti), enega od očetov filmskega podžanra, znanega kot biološka grozljivka.

Neuspešen pisatelj in ozdravljen narkoman William Lee je zaposlen v podjetju za dezinsekcijo. Vsak dan ubija ščurke in druge insekte, dokler ne odkrije, da je njegova žena postala odvisna od strupenega prahu, ki ga uporablja pri svojem delu.

Zdi se tudi, da so insekti prav tako razvili odvisnost od strupa, zato Williama peljejo na zaslišanje na policijo. Tam ga zasliši velikanski insekt, ki trdi, da je William pravzaprav vohun.

William še naprej srečuje nenavadne in nadresnične like, višek filma pa predstavlja njegov prihod v odročno mesto, polno mamil, izdaj, seksa in boja za vpliv.

3. Ure do večnosti (The Hours, 2002)

Hvaljeno dramo Stephena Daldryja (Billy Elliot, Bralec) odlikujejo vrhunske igralske stvaritve treh izjemnih igralk – Meryl Streep, Julianne Moore in Nicole Kidman. Zadnja je za upodobitev Virginie Woolf prejela oskarja in zlati globus, ustvarjalci pa so prejeli tudi zlati globus za najboljšo dramo.

Zgodba o treh ženskah na treh različnih krajih ob različnih časih. Vse tri hrepenijo po pomenljivem življenju, povezuje pa jih roman Gospa Dalloway.

Newyorčanka Clarissa Vaughan (Streep) leta 2001 pripravlja zabavo za svojega prijatelja, obolelega za aidsom, Laura Brown (Moore) je nesrečno poročena gospodinja in mati iz Kalifornije v 50. letih prejšnjega stoletja, pisateljica Virginia Woolf pa se v 20. letih v Angliji bori z depresijo in duševnimi boleznimi, medtem ko poskuša napisati svoj roman.

2. Dobri pastir (The Good Shepard, 2006)

Zgodovinski dramatični triler z vohunsko vsebino je režiral in produciral Robert De Niro, v glavnih vlogah pa sta se poleg njega preizkusila še sva oskarjevca – Matt Damon in Angelina Jolie.

V veliki meri izmišljena zgodba ohlapno temelji na resničnih dogodkih, ki so zaznamovali ustanovitev protiobveščevalne službe znotraj Cie.

Edward (Damon) verjame v ZDA in je pripravljen žrtvovati vse, kar ima rad, da bi jih zaščitil. Kot eden od ustanoviteljev Cie ima veliko idealov, toda sčasoma postane vedno bolj sumničav …

1. Kaznilnica odrešitve (The Shawshank Redemption, 1994)

Zaporniška drama režiserja in scenarista Franka Darabonta s Timom Robbinsom in Morganom Freemanom v glavnih vlogah je najbolje ocenjen film na spletni strani IMDb.

Darabont je scenarij priredil po noveli Stephena Kinga Rita Hayworth and Shawshank Redemption, zgodba pa govori o zaporniškem življenju bankirja Andyja Dufresna, ki so ga po krivici obsodili za umor žene in njenega ljubimca.

Kaznilnica odrešitve je bil nominirana za sedem oskarjev, vendar ni osvojila niti enega, slabo pa se je izkazala tudi med izvirnim predvajanjem v kinematografih, kar se iz vidika današnje priljubljenosti filma zdi skoraj neverjetno.

